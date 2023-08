Governo de Rondônia empossa novo procurador-geral do Estado nesta sexta-feira, 4

O Governo de Rondônia dará posse ao novo procurador-geral do Estado, nesta sexta-feira (4). Thiago Denger Queiroz, foi nomeado no Diário Oficial do Estado, na terça-feira (1º). A solenidade de posse será realizada às 10h, no auditório Jerônimo Santana, 9º andar do Palácio Rio Madeira, em Porto Velho.

O procurador-geral do Estado ocupa a função de principal líder e representante da instituição perante a sociedade brasileira e demais instituições. Thiago Denger, natural de Guajará-Mirim, é procurador do Estado de classe Especial. Possui experiência no campo jurídico e tem se destacado ao longo de sua carreira pela competência e comprometimento com a Justiça e o Estado. Tomou posse em 2013, tendo atuado na Procuradoria Fiscal e no Gabinete da PGE/RO. Foi procurador junto à Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas – Segep, junto à Mesa Estadual de Negociação Permanente – Menp, junto à Casa Civil e junto ao Tribunal de Contas do Estado – TCE/RO. Atuou junto à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog, ocupando o cargo até 2022. Nesse mesmo período, foi responsável pelas contas de Governo.

É reconhecido por sua trajetória profissional exemplar como procurador do Estado e, no novo cargo, irá reforçar seu papel como guardião dos interesses do Estado e da sociedade, visando o desenvolvimento e a segurança de Rondônia, atuando em defesa do interesse público. O novo procurador passa a ocupar uma posição estratégica e fundamental dentro da Administração Pública, que desempenha um papel crucial na defesa dos interesses do Estado e no cumprimento das leis e princípios que regem a sociedade.

Fonte: Governo RO