Governo de Rondônia empossa o novo procurador-geral do Estado

O Governo de Rondônia deu posse nesta sexta-feira (4), ao novo Procurador-Geral do Estado, durante solenidade que aconteceu no auditório Rosilda Shockness do Palácio Rio Madeira – PRM, em Porto Velho. Nomeado na terça-feira (1º) no Diário Oficial do Estado, Thiago Denger Queiroz é procurador de classe Especial e possui experiência no campo jurídico, se destacando ao longo de sua carreira pela competência com a Justiça e o Estado.

Natural de Guajará-Mirim, Thiago Denger Queiroz, passa a ocupar uma posição estratégica e fundamental dentro da Administração Pública, que desempenha um papel crucial na defesa dos interesses do Estado e no cumprimento das leis e princípios que regem a sociedade.

O novo procurador-geral do Estado é reconhecido por sua trajetória profissional exemplar e a partir de agora, irá reforçar seu papel como guardião dos interesses do Estado e da sociedade, visando o desenvolvimento e a segurança de Rondônia, atuando em defesa do interesse público.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, afirmou que é um ciclo que se inicia, lembrando ainda que Rondônia está em crescimento e o Poder Executivo tem trabalhado de forma clara e com ética, sendo reflexo das ações realizadas desde o primeiro dia da atual gestão, mantendo a transparência.

“É um momento que marca a reafirmação do compromisso de empenho, dedicação e trabalho da PGE-RO. Tenho a certeza que o novo procurador-geral do Estado, Thiago Denger, irá fixar sua marca com dedicação a este cargo, que foi bem desempenhado por tantos que aqui o antecederam”, disse o governador de Rondônia.

Após tomar posse e assinar o termo, em suas primeiras palavras como novo procurador-geral do Estado, Thiago Denger Queiroz salientou que “será um grande desafio estar à frente da PGE-RO, e estaremos trabalhando de forma correta para trazermos benefícios ao Estado de Rondônia. A expectativa é de fazer um bom trabalho em harmonia com os demais setores, para alcançar as metas estipuladas durante esta gestão, com base nos princípios constitucionais e éticos”.

O agora ex-procurador-geral do Estado, Maxwell Mota de Andrade, agradeceu a oportunidade de ter atuado junto a PGE-RO, especialmente durante a pandemia, auxiliando nas ações do Estado de Rondônia no combate à covid-19.

“Vou continuar cumprindo minha missão, e tenho a convicção de que cumpri minha trajetória, defendendo o Estado de Rondônia em conformidade com as leis e em benefício da população, contribuindo efetivamente na otimização da Administração Pública e em prol da nossa sociedade”, agradeceu Maxwell Mota.

HISTÓRICO

O novo procurador-geral do Estado possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Rondônia – UNIR (2002), com especialização em Direito Público pelo Instituto Praetorium, de Belo Horizonte/MG (2003). Tem experiência na área de Direito, com ênfase em Direito Administrativo.

Foi técnico bancário da Caixa Econômica Federal – CEF, no período de 2001-2002. Na seção judiciária de Rondônia, vinculada ao Tribunal Regional Federal da 1ª região – TRF1, ocupou o cargo de analista judiciário, ocupando a função de diretor do núcleo do Juizado Especial federal. Atuou na implantação da 5ª Vara Federal Ambiental e Agrária, ocupando inclusive, a função de diretor e atuou também, como diretor da 2ª Vara Federal.

Thiago Denger Queiroz tomou posse em 2013, tendo atuado na Procuradoria Fiscal e no Gabinete da PGE-RO. Foi procurador junto à Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas – Segep, junto à Mesa Estadual de Negociação Permanente – MENP, junto à Casa Civil e ao Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE-RO. Ainda, atuou junto à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog, ocupando o cargo até 2022. Neste mesmo período, foi responsável pelas contas do Governo de Rondônia.

Fonte: Governo RO