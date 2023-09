Governo de Rondônia entrega 2 mil peças de uniformes e materiais esportivos produzidos no Sistema Penitenciário

Utilizando a mão de obra reeducando em benefício da sociedade, o Governo de Rondônia realizou na terça-feira (26), a entrega de 2 mil uniformes e materiais esportivos produzidos por reeducandos do Programa Pintando a Liberdade. A produção será destinada ao município de Guajará-Mirim, para a Guarda Municipal, Grupos de Ações Penitenciárias Especiais – Gape, Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Rondônia – CBMRO, e ao time de futebol indígena Urussari, modalidade feminino e masculino, que receberá jogos de uniformes esportivos e bolas.

O valor investido para produção foi de R$ 70 mil, oriundos de emenda parlamentar do ex-deputado estadual Anderson Pereira. A Secretaria de Estado da Justiça – Sejus, executou o projeto dentro das unidades prisionais da Capital onde estão instaladas as oficinas do Pintando a Liberdade, sendo elas, Penitenciária de Médio Porte, Penitenciária Estadual Milton Soares de Carvalho, Penitenciária Estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso e Penitenciária Estadual Edvan Mariano Rosendo. Atualmente o programa conta com o trabalho de 100 reeducandos.

Ressaltando que a Sejus está de portas abertas para parcerias, o secretário Marcus Rito destacou a importância do programa na rotina dos reeducandos e a dedicação no trabalho realizado. “Para serem inseridos no programa temos todo um processo de classificação, o que incluiu um bom comportamento. Com a inserção no trabalho, os resultados na conduta no dia a dia são visíveis, todos trabalham com empenho, o que aliado à técnica e capacitação que recebem, culminam na entrega de um material de qualidade”, pontuou.

PROJETO PINTANDO A LIBERDADE

Iniciado em 1999, o Projeto Pintando a Liberdade – PPL utiliza a mão de obra reeducanda no trabalho de costura e serigrafia, com recursos do Estado destinados à reinserção social e emendas parlamentares. O projeto entregou entre os anos de 2019 e 2023, 4.599 bolas, 184 redes, 18.444 uniformes e 5.000 mochilas. O material produzido é direcionado às entidades sem fins lucrativos e escolas.

Fonte: Governo RO