Governo de Rondônia entrega camionetes para ações do Serviço de Assistência Multidisciplinar Domiciliar

O Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Profissional (Idep) está com inscrições abertas até terça-feira (7), para cursos remotos na área de Gestão. Os interessados podem se inscrever no site da instituição de ensino profissionalizante https://rondonia.ro.gov.br/idep/.

Estão sendo ofertados os seguintes cursos: Prática de Departamento de Pessoal; Gerenciamento de Rotina Administrativa; Gestão de Custos; Atendimento ao Público; Planejamento de Recrutamento e Seleção; Relações Interpessoais; Gestão de Vendas; E- Commerce; Prática de Departamento Pessoal e Empreendedorismo.

MERCADO DE TRABALHO

Para o governador Marcos Rocha, disponibilizar cursos na área administrativa, por meio do ensino online é uma forma do Governo do Estado incentivar quem quer abrir o próprio negócio e capacitar o cidadão que busca um emprego.

“O Idep oferece cursos técnicos com objetivo de capacitar mão de obra, conforme as demandas do mercado de trabalho. O objetivo do Governo de Rondônia é garantir a qualificação profissional com foco no desenvolvimento econômico e social”, disse.

O estudante Nelson Manuel Camacho Miranda, de 20 anos, que mora no bairro Castanheiras, em Porto Velho, está aproveitando a oportunidade de estudar gratuitamente no Idep. Ele faz o Curso Técnico em Edificações e enxerga no novo aprendizado uma promissora carreira. “Estou gostando muito do conteúdo e quero me dedicar cada vez mais nas aulas porque sei que o conhecimento adquirido agora, vai ser muito útil quando estiver atuando na área”, pontuou.

Fonte: Governo RO