Governo de Rondônia entrega embarcações para transporte de estudantes às comunidades ribeirinhas 

Para garantir o deslocamento dos estudantes de comunidades ribeirinhas até a Escola General Osório, no distrito de Calama, em Porto Velho, o Governo de Rondônia realizou na sexta-feira (17), a entrega de 10 embarcações escolares, adquiridas com recurso do Estado, e dotadas de equipamentos de segurança.

No total, o Governo adquiriu 83 embarcações que gradativamente atenderão aos estudantes do baixo, médio e alto Madeira. Cerca de 36 embarcações foram entregues a outras comunidades e até o começo de março todas as embarcações devem estar em funcionamento para atender às comunidades ribeirinhas. As embarcações contêm todos os Equipamentos de Proteção Individual – EPI, exigidos pela Marinha e passaram por vistorias. O investimento destas ultrapassa R$ 1.8 milhão.

É por meio do transporte fluvial (rio Madeira) que os irmãos Wesley, 14 anos, e Charlene dos Santos Prestes, 15 anos chegam até a escola. Eles moram na comunidade Boa Vista, próximo à Demarcação, e fazem um trajeto de cerca de duas horas na embarcação para poderem estudar.

“É muito bom ter essas embarcações para nos trazer para a escola. Meus pais sempre nos incentiva a estudar e a aproveitar a oportunidade que eles não tiveram. Eles querem que a gente seja ‘alguém na vida’, e estamos recebendo condição para isso”, afirmou Charlene, que sonha ser jogadora de futebol profissional. Já Wesley deseja empreender. “Quero terminar meus estudos e ser empresário”, revelou.

INVESTIMENTO

O governador de Rondônia, Marcos Rocha foi conferir a entrega das embarcações, que marcou a abertura do Ano Letivo na Escola Estadual General Osório.

“Estamos trabalhando para a Educação poder chegar a todos e proporcionar melhores condições a todos. Entregamos as embarcações para dar condições seguras e dignas aos estudantes chegarem até escola, pois é por meio da Educação que eles terão um futuro melhor. Por isso, estamos investindo e valorizando a Educação no nosso Estado, com reformas nas escolas, valorização de professores e técnicos, entrega de equipamentos, e tenho a certeza que como resultado teremos homens e mulheres que farão a diferença na sociedade, em Rondônia, e no Brasil”.

A titular da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, Ana Pacini, também acompanhou a entrega. “Estamos felizes em abrir o Ano Letivo de 2023, com o retorno do nosso transporte fluvial. A comunidade também está muito feliz com este cuidado do Governo do Estado de retomar às aulas da melhor forma possível. Para nós a prioridade é a segurança dos nossos estudantes”, evidenciou Ana Pacini.

REFORMA

A escola oferece do 6° ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio, para cerca de 340 alunos, muitos, do próprio distrito de Calama, mas cerca de 35% são provenientes de comunidades ribeirinhas próximas como; Terra Firme, Demarcação, Boa Vista, Patoá, Paracuuba, Jamarazinho, Igarapé Mucuim, Gleba Rio Preto, Aliança e Jacarezinho. A escola, por meio do investimento do Governo de Rondônia, passa por revitalização da infraestrutura. De acordo com a Seduc, são mais de R$ 300 mil em investimento na reforma. As obras no auditório, refeitório e pátio, estão em andamento.

“Ficamos muito felizes de sermos agraciados com a presença do governador na abertura do Ano Letivo em nossa escola, e agradeço por todo o investimento que estamos recebendo: as embarcações, a reforma, o material que recebemos para desenvolver a robótica, o laboratório móvel de ciência e biológico, os mobiliários, cada sala tem TV, recebemos novas centrais de ar, materiais esportivos, e estamos devolvendo os recursos aplicados com resultados. Tivemos estudantes que alcançaram mais de 800 pontos na redação do Enem, e temos atletas que estão conquistando medalhas em diversos campeonatos”, comemorou a diretora da escola, Jana Gusmão Dutra de Lima.

RECONHECIMENTO

Um desses estudantes é o Jorge Luiz de Souza, atleta paralímpico de atletismo, no ano passado, conquistou seis medalhas de ouro, sendo três nos jogos regionais e outras três nos jogos nacionais. “Eu pratico esportes quase todos os dias, sempre com vontade de me superar. Mesmo quando é só por brincadeira, eu dou o meu melhor”.

Para o professor Ivan Danilo Nardi, que iniciou seu trabalho na Escola General Osório como professor de Educação Física, ter exemplos de alunos como Jorge Luiz é uma das provas de que a educação do Estado vive um momento de pleno desenvolvimento. “Quando comecei a trabalhar aqui, há 19 anos, havia apenas uma quadra em um estado precário. Hoje, a escola conta com bastante material esportivo, assim como demais itens necessários para as aulas”, assegurou Ivan Danilo Nardi, que atualmente é professor de Ciências.

Fonte: Governo RO