Governo de Rondônia entrega implementos agrícolas a 12 municípios do Estado

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, realizou a entrega de implementos agrícolas para 12 municípios do Estado, esses equipamentos foram adquiridos por meio de recursos da fonte 100. A solenidade de entrega aconteceu nesta segunda-feira (21), no galpão do pátio da Regional da Seagri do município de Ji-Paraná. Na oportunidade, o secretário da Seagri, Luiz Paulo recebeu os prefeitos dos municípios que foram beneficiados com a entrega de equipamentos agrícolas.

O titular da Secretaria de Estado da Agricultura, Luiz Paulo destacou a parceria entre o Governo e os municípios que têm o objetivo de promover o desenvolvimento da agricultura em Rondônia. “A entrega desses implementos agrícolas contribuirá para o fortalecimento do setor, para assim gerar mais oportunidades e garantindo a qualidade e segurança na produção. Estamos comprometidos em apoiar os agricultores e promover o crescimento da nossa economia rural”, disse.

Durante a solenidade, o Governo transferiu quatro resfriadores de leite para a Associação de Pequenos Produtores Rurais do município de Espigão do Oeste – Aspred, por meio de um acordo de cooperação. Os resfriadores foram concedidos após um chamamento público realizado pela Seagri, com recursos do programa PROLEITE.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o objetivo é favorecer os produtores de leite da região, assegurando a qualidade e a segurança no armazenamento do produto. O investimento foi de R$ 609.804.49 (seiscentos e nove mil, oitocentos e quatro reais e quarenta e nove centavos).

Segundo o Presidente da Associação de Pequenos Produtores Rurais – Aspred, Antônio de Moura Santos, a entrega dos resfriadores para Espigão do Oeste promove o desenvolvimento das comunidades rurais e proporciona melhores condições de armazenamento do produto. “Essas ações demonstram a intenção do Governo do Estado em fortalecer a agricultura familiar e valorizar o trabalho dos pequenos produtores do município”, destacou.

Durante o evento, também foram entregues 576 toneladas de calcário para o município de Ji-Paraná. Esse insumo foi destinado a 28 produtores de leite e o transporte foi realizado pelo programa Mais Produção/Calcário, que tem como objetivo incentivar e auxiliar os pequenos e médios produtores de leite.

Dentre os municípios contemplados, estão: Castanheiras, Rolim de Moura, Cacoal, Alvorada do Oeste, São Francisco do Guaporé, Vilhena, São Miguel do Guaporé, Alto Paraíso, Espigão do Oeste, Seringueiras, Ariquemes e Porto Velho. Essas localidades receberão distribuidores rotativos de calcário e plantadeiras adubadeiras para auxiliar os agricultores nas atividades de cultivo.

Fonte: Governo RO