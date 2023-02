Governo de Rondônia entrega novo prédio da corregedoria e novas viaturas para a Sejus 

Para consolidar o avanço em infraestrutura e a atenção ao Sistema Prisional do Estado, o Governo de Rondônia entregou nesta sexta-feira (24), o novo prédio da corregedoria da Secretaria de Estado da Justiça – Sejus, em Porto Velho.

A nova sede da corregedoria teve a utilização de mão de obra reeducanda, a qual recebeu o nome de “Corregedoria Geral do Sistema Penitenciário de Rondônia Sidney Nogueira Correia”, para homenagear ao servidor, que atuou por quase 30 anos neste mesmo setor e faleceu em 2021, em decorrência da covid-19. A solenidade também contou com a participação de autoridades do Executivo Estadual e Municipal, do Poder Judiciário e da Defensoria Pública de Rondônia.

O novo ambiente possui cinco salas de comissões de Processo Administrativo Disciplinar – PAD, sala de cartório, gabinete da corregedoria geral, assessoria jurídica, núcleo operacional e garagem, havendo dessa forma, um local adequado para que a escolta em dias de audiência, possa realizar os procedimentos de desembarque e embarque, de forma segura.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, que participou da solenidade, salientou que, desde o início de sua gestão vem trabalhando para dar melhores condições de trabalho aos policiais penais, lembrando também da lei que sancionou a Polícia Penal no Estado.

Para o governador de Rondônia, “é por meio da corregedoria que se mantém o bom trabalho na Sejus, para atender toda a sociedade. Este é um dos vários prédios que estamos aproveitando para outras áreas do Estado, e assim, conseguimos fazer a economia com aluguéis”, disse Marcos Rocha.

O titular da Secretaria de Estado da Justiça – Sejus, Marcus Rito, ressaltou que a obra da nova sede é de extrema importância, pois o espaço passa a ser mais amplo e as análises e condutas administrativas realizadas pelos servidores serão feitas da melhor forma possível. O prédio, que antes teve outros órgãos funcionando, foi reformado do zero pelos reeducandos e agora, passa a ser de serventia para nossas atividades”. afirmou

A reforma do prédio da corregedoria geral da Sejus teve o investimento no valor de R$ 458.141,23 (quatrocentos e cinquenta e oito mil, cento e quarenta e um reais e vinte e três centavos), oriundos do Governo de Rondônia, em material, com toda a mão de obra realizada por reeducandos, sob supervisão da Coodenadoria de Infraestrutura da Sejus.

NOVAS VIATURAS

Na oportunidade, também foram entregues oito novas viaturas para aprimorar os trabalhos realizados no Sistema Penitenciário Estadual, sendo um acréscimo feito por meio de contrato; já são 47 viaturas entregues, com o investimento global no valor de R$ 10.810.762,50 (dez milhões, oitocentos e dez mil, setecentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), oriundos do Governo Estadual.

ENTREGAS

Foram entregues uma viatura para a Unidade de Monitoramento Eletrônico de Cacoal; uma viatura para o Grupo de Ações Penitenciárias Especiais – GAPE de Pimenta Bueno; uma viatura que ainda será feita a definição de destino; duas caminhonetes para o Grupo de Ações Penitenciárias Especiais – GAPE de Porto Velho; uma caminhonete à Unidade de Monitoramento Eletrônico de Porto Velho; uma caminhonete para a ESEP e uma van ao Grupo de Ações Penitenciárias Especiais – GAPE de Guajará-Mirim.

A entrega das viaturas visa proporcionar mais segurança, aprimorando o sistema prisional, por meio dos serviços realizados pelos policiais penais do Estado, fortalecendo assim, o atendimento às necessidades do Grupo de Ações Penitenciárias Especiais – Gape, e de estabelecimentos prisionais.

Fonte: Governo RO