Governo de Rondônia entrega obra de revitalização do Ecoparque Pirarucu nesta quinta-feira na Capital

O feriado do dia 4 de janeiro, que marca a instalação do Estado de Rondônia, foi antecipado para o dia 2 de janeiro, uma segunda-feira. A decisão foi tomada pelo Governo do Estado, com o objetivo de proporcionar um feriado prolongado para os servidores públicos estaduais.

Na quinta-feira, dia 4 de janeiro, haverá expediente normal nos órgãos do serviço público Estadual.

A medida foi comemorada pelos servidores públicos estaduais, que poderão aproveitar o feriado prolongado para descansar ou viajar.

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Rondônia (Fecomércio-RO) anunciou que, em função do feriado antecipado do dia 4 de janeiro, que marca a instalação do Estado de Rondônia, os seguintes estabelecimentos poderão abrir no dia 2 de janeiro, segunda-feira:

Supermercados e padarias;

Postos de combustíveis;

Serviços essenciais, como hospitais, clínicas, farmácias e funerárias;

Hotéis e restaurantes;

Comércio de flores e presentes;

Lojas de conveniência;

Locadoras de veículos;

Agências de turismo;

Serviços de limpeza, segurança e manutenção.

A Fecomércio-RO orienta que os estabelecimentos que optarem por abrir no dia 2 de janeiro devem comunicar aos seus funcionários com antecedência, para que possam se programar.

A Federação também recomenda que os estabelecimentos que abrirem no feriado observem as normas de segurança e higiene, para garantir a saúde e o bem-estar dos seus funcionários e clientes.