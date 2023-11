Governo de Rondônia entrega praça da Cohab revitalizada ao município de Rolim de Moura

A melhoria na qualidade de vida dos rondonienses é mais um marco na atuação do Governo do Estado. Um exemplo prático desse propósito foi a entrega da praça da Cohab, totalmente revitalizada ao município de Rolim de Moura, região da Zona da Mata. A inauguração oficial ocorreu na noite da terça-feira (14), com a presença de autoridades e da população em geral. A obra é resultado de ações municipalistas desenvolvidas pelo Governo de Rondônia.

Para o governador, Marcos Rocha, a entrega de mais uma praça pública reafirma a parceria do Estado com os municípios, em proporcionar mais opção de ambientes à família, com prática de lazer e atividades físicas, gerando, consequentemente, mais qualidade de vida aos rondonienses.

“O Governo de Rondônia não tem medido esforços para investir na infraestrutura das cidades, melhorando os espaços públicos e levando benefícios para todos. Neste sentido, temos conseguido honrar com as ações realizadas, por meio da união do Estado junto às prefeituras, e isso gera resultados positivos para a sociedade”, destacou Marcos Rocha.

De acordo com o engenheiro civil e fiscal da obra, Gabriel Bremmer do Nascimento, foram feitos os serviços de drenagem, pavimentação, pista de caminhada, iluminação de LED, quadra poliesportiva, sintética, de areia e a construção de banheiros públicos, em parceria com o município e fiscalizada pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp). O ambiente também conta com acessibilidade para pessoas que apresentam deficiência visual, com a instalação de piso tátil e, também, rampas para cadeirantes. “Tudo isso foi pensado estrategicamente, visando contemplar toda a comunidade do bairro e entorno, proporcionando um ambiente mais agradável, qualidade de vida e lazer para os moradores da região”, detalhou.

ENTREGA

Durante o ato de inauguração, o secretário da Seosp, Elias Rezende destacou que espaços públicos como este são importantes à população. “A revitalização da praça da Cohab é de extrema necessidade ao desenvolvimento do convívio em sociedade aqui, em Rolim de Moura. Lugares aptos à prática de atividades físicas ao ar livre e para que as pessoas possam confraternizar e se reunirem, fazem com que criemos cada vez mais o sentimento de pertencimento ao local”, afirmou.

A cerimônia de entrega, também contou com a presença do prefeito do município, Aldo Júlio, que na oportunidade agradeceu ao esforço do Governo de Rondônia em levar para Rolim de Moura mais uma opção de lazer.

INVESTIMENTO

Toda a obra está orçada em R$ 1.448.261,33 (um milhão, quatrocentos e quarenta e oito mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e três centavos), recursos oriundos do Governo de Rondônia em parceria com o município.

POPULAÇÃO ASSISTIDA

As ações do Governo do Estado têm proporcionado satisfação, este é o sentimento que carrega boa parte da população da região. É o caso da moradora do Bairro Boa Esperança Rozenilda da Silva, destacando que, o novo ambiente oportuniza mais segurança e bem-estar para fazer o seu passeio.

“A praça está com outro aspecto, totalmente iluminada, com os aparelhos da academia ao ar livre bem consertados. Antes, aqui era muito escuro, causando insegurança para nós e as quadras não eram cercadas. Com esse novo cenário, podemos desfrutar do ambiente a hora que quisermos. Nos finais de semana a praça fica ainda mais cheia, com as famílias se divertindo, uma grande mudança. Um investimento bem feito por parte do Governo do Estado”, declarou a moradora.

Fonte: Governo RO