Governo de Rondônia entrega presentes para a Campanha “Papai Noel dos Correios”

Na manhã desta sexta-feira (15), no Palácio Rio Madeira, um grande volume de presentes foi entregue pelo Governo de Rondônia aos Correios para atender o pedido de mais de 2.6 mil crianças de Porto Velho. A iniciativa faz parte da Campanha Papai Noel dos Correios.

A ação, acolhida tradicionalmente pelo Governo de Rondônia, foi organizada pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas) e aconteceu com a adoção de cartinhas pelos servidores de todas as secretarias e órgãos do Estado, que as devolveram em forma de presentes.

ESPERANÇA

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, enalteceu a união de toda equipe do Governo de Rondônia para atender os pedidos e fazer o Natal das crianças mais feliz. ‘‘Quem já sonhou em ganhar um presente de Natal sabe a importância desta ação, são pedidos simples, mas que encherão de alegria o coração de crianças puras. Por isso agradeço a todos servidores que contribuíram para essa ação coletiva do bem’’, considera.

PARCERIA

Servidores participaram da cerimônia ao som de cantatas de Natal e a presença do Papai Noel dos Correios, a secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, Luana Rocha, agradeceu pela dedicação dos servidores que abraçaram a causa e fizeram dessa edição, a que bateu recorde de doação de presentes.

‘‘Esse é um momento muito especial, de agradecimento. Estamos todos os anos trabalhando em parceria com os Correios para ajudar as crianças que precisam desse apoio. E quebramos recorde mais um vez, com mais de 2,6 mil cartas atendidas, e que vão alegrar as crianças. Agradeço a Deus pelas oportunidades que temos de transformar vidas. Para 2024 já planejamos mais projetos e programas que cheguem nos que mais precisam’’. salientou.

LANÇAMENTO DO SELO

O superintendente dos Correios em Rondônia, Lucindo Pereira, agradeceu pela dedicação do Governo de Rondônia em cooperar com a Campanha Papai Noel dos Correios. ‘‘Por trás desse projeto vitorioso tem a firmeza e o cuidado do Governo do Estado em prol das crianças, de acolher de forma amorosa a causa e a dedicação de todos os servidores que vão deixar muitas famílias mais felizes nesse Natal’’, ressaltou.

A cerimônia também foi marcada pelo lançamento oficial do Selo Natal, com o tema: “Candeia de Natal’’ e pela entrega do diploma de participação do Governo de Rondônia na Campanha Papai Noel dos Correios.

QUANTIDADE DE CARTINHAS ADOTADAS PELO GOVERNO DE RONDÔNIA:

– 2019: 800 cartinhas;

– 2020: mais de 1.000 cartinhas;

– 2021: mais de 1.500 cartinhas;

– 2022: cerca de 2.000 cartinhas.

– 2023: 2.607 cartinhas.

Fonte: Governo RO