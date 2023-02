Governo de Rondônia entregará máquinas para ações de infraestrutura em municípios

Com o objetivo de melhorar o escoamento da produção na agricultura familiar, impulsionando a economia local, e ainda, facilitar o trânsito pelas estradas rurais e integrar o campo e a cidade, o Governo de Rondônia fará a entrega de 52 retroescavadeiras e 7 escavadeiras hidráulicas para 27 municípios, nesta quinta-feira (16), no Estacionamento Pirarucu do Palácio Rio Madeira – PRM, em Porto Velho.

Os 59 equipamentos foram adquiridos pelo Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, através do convênio n° 862-552/2017, celebrado entre Governo do Estado e Ministério do Desenvolvimento Regional.

Segundo o governador de Rondônia, Marcos Rocha, esta é uma gestão municipalista que promove apoio às administrações municipais. “Trabalhamos de mãos dadas com os municípios, fomentando a economia local e fazendo com que as ações públicas cheguem à população”, enalteceu.

O diretor-geral do DER, Eder Fernandes destacou que, as prefeituras contam com máquinas de qualidade que fortalecem as intervenções nas estradas vicinais. “Rondônia não para e a cada dia, a parceria entre governo e prefeituras reforça o compromisso do Poder Público com o cidadão”, declarou.

A entrega será feira no dia 16 de janeiro de 2023 às 10h no Estacionamento Pirarucu do Palácio Rio Madeira, situado na Avenida Farquar, n° 2986 Bairro Pedrinhas, em Porto Velho.

MUNICÍPIOS CONTEMPLADOS

Ariquemes; Vilhena; Porto Velho; Nova Brasilândia d’Oeste, Theobroma, Guajará-Mirim; Cujubim; Monte Negro; Campo Novo de Rondônia; Rolim de Moura; Jaru; Presidente Médici; Governador Jorge Teixeira; Candeias do Jamari; Cacoal; Costa Marques; Colorado do Oeste; São Francisco do Guaporé; Primavera de Rondônia; Alta Floresta d’Oeste; Cacaulândia; Machadinho do Oeste; Vale do Anari; Vale do Paraíso; Santa Luzia d’Oeste; Corumbiara e Chupinguaia.

