Governo de Rondônia fomenta a transformação digital de empresas

Visando a modernização e transformação digital das empresas de Rondônia, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico- Sedec, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial de Rondônia – Senai e Instituto Federal de Rondônia- Ifro, desenvolveu o primeiro Projeto de Eficiência Energética “Mais Rondônia”.

O projeto ficou em 1º lugar na região Norte e 5º lugar em nível de Brasil na premiação do edital lançado pela Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI). Tem como objetivo incentivar a redução do desperdício de energia elétrica fazendo uso da instalação de um aparelho medidor que irá coletar, armazenar, acessar e usar dados para o desenvolvimento de análises e tomada de decisões. Isso permitirá ao usuário acompanhar o consumo elétrico pela internet.

As empresas poderão acompanhar, em tempo real, o consumo elétrico via internet o que permitirá uma gestão eficaz. Esta solução possibilitará a otimização do consumo de energia visando obter redução de 10%, ressaltando que o medidor e o aplicativo irão atuar somente no auxílio e na detecção do consumo. A intervenção para a possível redução do consumo dependerá das ações corretivas da empresa beneficiária.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressalta a importância da inovação para o desenvolvimento econômico do Estado. “Avanços tecnológicos são de suma importância para o desenvolvimento de Rondônia. A existência e o uso desses facilitadores são indicadores de que Rondônia avança no desenvolvimento”.

Segundo a Coordenadora de Ciência, Tecnologia e Inovação, Patrícia Portela, as inscrições para fazer parte do projeto serão aceitas por tempo indeterminado, até que todas as vagas sejam preenchidas. “Ao todo, 60 empresas serão contempladas com o aparato de monitoramento de consumo. Até o presente momento, o SENAI já conta com 14 inscrições para ocupar as vagas”.

Para participar do projeto, micro e pequenas empresas interessadas devem se inscrever preenchendo o formulário disponibilizado no link.

Fonte: Governo RO