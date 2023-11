Governo de Rondônia fortalece agricultura e agroindústrias com o lançamento do “Proampe Agro”

Durante o Fórum Nacional de Inclusão Financeira e Democratização do Acesso a Crédito, promovido pelo Governo do Estado, na segunda-feira (27) e nesta terça-feira, no Teatro Guaporé, foi apresentado o Proampe Agro, um programa de crédito voltado aos pequenos produtores rurais. O objetivo é oferecer condições especiais que podem ser feitas em seis parcelas semestrais ou em três parcelas anuais, com linhas de crédito de até R$ 100 mil, a uma taxa de juros de 0,5% a.m.+ Selic, e prazo de pagamento em até 36 meses.

O evento, conduzido pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico de Rondônia (Sedec), reuniu autoridades, agentes de crédito e servidores públicos. Os participantes discutiram experiências bem-sucedidas e potenciais ajustes para promover o desenvolvimento de pequenos negócios e microfinanças no país, com foco no microcrédito produtivo orientado.

O governador Marcos Rocha enfatizou que, o evento é uma iniciativa para impulsionar o desenvolvimento econômico, e o Proampe Agro representa um avanço para os produtores. E destacou: “o programa é uma iniciativa do Governo de Rondônia, que investe nos pequenos produtores para melhorar seus negócios, oferecendo condições operacionais adaptadas e reconhecendo a expressiva força empreendedora das mulheres no setor agropecuário. Ao facilitar a criação de empreendimentos, busca-se fortalecer o setor; gerar empregos no Estado e promover o amparo; fortalecimento das famílias e o impulso na economia local. O Programa de Microcrédito Produtivo Orientado de Rondônia (Proampe) já atingiu a marca de 81 milhões de microcréditos aprovados no Estado” pontuou.

O Proampe Agro se destaca como uma ferramenta essencial para promover o crescimento sustentável e a prosperidade nas áreas rurais de Rondônia, bem como mostra a importância de discutir políticas públicas para democratização do acesso às condições de créditos aos pequenos empreendedores.

Fonte: Governo RO