Governo de Rondônia garante a regularidade da oferta de peixes durante o período de defeso

Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) são unidades especializadas que prestam serviços de saúde de caráter aberto e comunitário, em especial para tratamento e reinserção social de pessoas com transtorno mental grave e persistente. No Caps Madeira-Mamoré, em Porto Velho, são oferecidos atendimentos interdisciplinares, compostos por uma equipe multiprofissional, que reúne psiquiatras, assistentes sociais, médicos, entre outros especialistas.

O Caps Madeira-Mamoré dá cobertura a todos os municípios e distritos do Estado. Pessoas acima de 18 anos, que apresentem transtornos mentais severos, ou seja, com comprometimento psíquico, dentre eles a esquizofrenia, podem procurar atendimento especializado.

Segundo a psicóloga e diretora do Caps Madeira-Mamoré, Janaína Quintanilha, os cuidados e prevenções com relação à saúde mental, são essenciais para que uma pessoa consiga lidar com diferentes emoções e situações, naturais e comuns no cotidiano do ser humano.

“Uma vez que esse lado da sua vida esteja conforme o esperado, você se sentirá bem consigo e com as pessoas ao seu redor, conseguindo produzir mais e conviver melhor em sociedade. Somado a tudo isso, cuidar da saúde mental evita que a pessoa desenvolva uma série de doenças, tais como: depressão, ansiedade, esquizofrenia, psicoses, transtorno de bipolaridade, distúrbios alimentares, distúrbios de personalidade, entre outros”, explicou Janaína Quintanilha.

SERVIÇOS OFERECIDOS

No Caps Madeira-Mamoré são oferecidos diversos serviços, como:

Atendimento psiquiátrico;

Plantão psicológico;

Avaliação em saúde mental;

Atendimento multiprofissional em saúde mental;

Oficinas terapêuticas como: yoga, terapia corporal, terapia musical, oficinas de memória e de arte;

Visitas domiciliares a pacientes graves; e

Matriciamento às equipes de saúde.

ATENDIMENTOS MENSAIS

Entre os atendimentos ofertados, o Caps Madeira-Mamoré realiza um total de 1.500 por mês. O local conta com médicos psiquiatras; psicólogos; enfermeiros; terapeuta ocupacional; assistentes sociais; técnicos; auxiliares de enfermagem; direção e assessoria; administrador hospitalar; agentes administrativos e serviços gerais.

ACESSO AOS SERVIÇOS

Com relação aos serviços, a diretora do Caps Madeira-Mamoré explicou que, como é de alta complexidade, nos casos de transtorno mental grave, “o público do Caps II precisa vir encaminhado pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS), pois necessitam de avaliação médica inicial de um clínico geral”, pontuou.

SERVIÇO

Caps Madeira-Mamoré

Endereço: Rua Elias Gorayeb, n° 2.576

Bairro: São Cristóvão

Horário de Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.

Fonte: Governo RO