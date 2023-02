Governo de Rondônia inicia o ano letivo 2023 com avanço em ações para atender alunos com deficiência visual

O ano letivo 2023 nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino teve início na segunda-feira (6). A abertura oficial foi realizada pelo Governo de Rondônia, durante solenidade na Escola Estadual de Ensino Médio Josino Brito, no município de Cacoal. Na ocasião, o Executivo Estadual, por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc fez a entrega de livros didáticos, além de óculos Orcam MyEye, dispositivo avançado em tecnologia, para atender alunos com deficiência visual.

O governador em exercício, Sérgio Gonçalves destacou as ações que vêm sendo realizadas nos últimos quatro anos pelo Governo do Estado, que refletem positivamente ao avanço da Educação do Estado. “Estamos iniciando o ano letivo com a celebração de tudo que foi feito no primeiro mandato da atual gestão, com investimento na educação. O Governo do Estado reforça que a qualidade de vida passa pela educação. Nos próximos quatro anos, o setor continuará sendo eixo estratégico do governo. Estamos avançando cada vez mais. A tecnologia de educação está conectada com a inovação e o Governo do Estado está investindo em elementos que possam fortalecer mais o avanço à educação”, disse Sérgio Gonçalves ao reforçar as orientações do governador Marcos Rocha para ações de desenvolvimento de Rondônia.

O prefeito de Cacoal, Adailton Fúria reforçou a importância quanto à parceria com o Governo do Estado e desejou boas-vindas aos alunos, professores e profissionais da educação. “Agradecemos a todos os profissionais da rede educacional. Estamos melhorando cada dia mais para que o aluno chegue preparado e em condições de avançar e aprimorar o conhecimento. Parabéns a todos e tenho a certeza que investir em educação é o olhar para o futuro. Cacoal está fazendo as ações em prol da população, principalmente em parceria com o Governo do Estado”, disse o prefeito.

INVESTIMENTO

A titular da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, Ana Pacini, destacou que os alunos estavam aguardando este momento e enumerou as ações realizadas, citando novas estruturas, salas; somadas às novas amizades que irão se formar entre os alunos. “Estamos iniciando o ano letivo com amor, alegria e renovação. O Governo de Rondônia tem investido na educação para continuar avançando muito mais. Tivemos uma revitalização na rede estadual, com novas estruturas, tecnologia, equipamentos, e ainda, os professores receberam notebooks, ou seja, tudo fará a diferença a partir deste ano. Estamos também entregando esses óculos Orcam MyEye, uma tecnologia que vai atender aos deficientes visuais. O governo estará fazendo sempre o melhor para a educação”, enfatizou a secretária.

ORCAM MYEYE

Trata-se de um dispositivo portátil intuitivo, com uma câmera projetada para auxiliar pessoas com deficiência visual. Este dispositivo de visão artificial permite que pessoas com deficiência visual compreendam o texto e identifiquem objetos através de feedback de áudio, descrevendo o que não conseguem ver.

Também foram entregues durante a solenidade de abertura do ano letivo; materiais didáticos para atender aos alunos dos ensinos fundamental e médio, com laboratórios didáticos móveis; kits escolar; e materiais básicos.

Cerca de 200 mil alunos matriculados na Rede Pública Estadual de Ensino, que abrange 406 escolas retornam às aulas em Rondônia. A exemplo da estudante Emilly Rafaela, 14 anos, do 1º ano do ensino médio, que se empolgou ao falar das expectativas para este ano. “Será muito bom este ano e o ambiente escolar está maravilhoso e acredito que será muito proveitoso para todos nós”, ressaltou.

Estavam também presentes à solenidade, os deputados Cirone Deiró; Affonso Cândido e Cássio Gois.

Fonte: Governo RO