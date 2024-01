Governo de Rondônia inicia reforma dos Hospitais Regionais de Buritis e Extrema

O Governo de Rondônia iniciou na segunda-feira (8), as obras de reforma e ampliação dos Hospitais Regionais do município de Buritis e do distrito de Extrema, com o objetivo de oferecer uma estrutura física de qualidade para pacientes e profissionais da saúde, impulsionando o atendimento na região.

O titular da Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), Jefferson Rocha destacou a importância da reforma. “Com esse intuito, o Governo do Estado investe em melhorias que promovam um melhor acolhimento aos pacientes e ambiente propício aos servidores, fortalecendo as metas de atendimento à população”, afirmou.

Com a execução sendo realizada pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Seosp), em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, o trabalho visa a pintura interna e externa, construção de cobertura, reparo e troca do piso, reparos nos banheiros, troca de forro, entre outros.

INVESTIMENTO

O prazo para a entrega da obra é de 120 dias, com investimento de R$ 946.227,41 (novecentos e quarenta e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos).

Fonte: Governo RO