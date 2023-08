Governo de Rondônia instala sistema de comunicação em escolas estaduais dos distritos do Baixo Madeira

Aproximar a sociedade por meio do fomento à cultura e as artes cênicas, foram alguns dos objetivos da 5º Evento Cultural, que teve início no último dia 28 de julho e encerra nesta quarta-feira (2), em Porto Velho. O evento é realizado desde 2021 pelo Governo do Estado, por meio da Fundação Cultural do Estado de Rondônia – Funcer.

Durante o circuito, que foi iniciado pelo Teatro Estadual Palácio das Artes, entre os dias 28 e 30 de julho, mais de três mil pessoas estiveram prestigiando os espetáculos de dança e teatro, com a entrada de 1kg de alimento não perecível, que foi destinado a famílias carentes das zonas Sul e Leste de Porto Velho. No total, foram contabilizadas mais de 150 cestas básicas, com mais de três toneladas de alimentos arrecadados.

Pela primeira vez, o Evento Cultural abrangeu outros locais, como o Museu da Memória Rondoniense, que recebeu visitação do público e do “Mix Cultural”, com apresentações de dança e de grafiteiros; a Biblioteca Estadual Pontes Pinto, com os “Jogos Lúdicos” e por último a Casa da Cultura Ivan Marrocos, com o “Sarau Cultural”.

O presidente da Fundação Cultural do Estado de Rondônia – Funcer, Nery Rodrigues, ressalta que com o balanço da 5ª edição do Evento Cultural, já existe o planejamento para a 6ª edição, que será realizada no final deste ano. “Tivemos 21 atrações presentes nesta edição do Evento Cultural, além de utilizarmos outros locais para fazer outras atividades e para a próxima edição, queremos fazer algo simultâneo, abrangendo também o Teatro Guaporé, com danças e exibições de filmes”, declarou.

PROGRAMAÇÃO

No encerramento do 5º Evento Cultural, nesta quarta-feira (2), acontece o “Sarau Cultural”, a partir das 17h, na Casa da Cultura Ivan Marrocos, no Centro de Porto Velho. O evento será aberto ao público e haverá apresentações de dança, artes visuais, música e grafiteiros, que estarão mostrando sua criatividade.

O artista holandês, Jan-Fritz Obers, que estará com a exposição de 21 quadros artísticos, agradeceu a oportunidade em estar participando do Evento Cultural. “Estou feliz pela oportunidade de participar deste evento e poder exibir para a população que aprecia as artes, além de promover um momento de conexão. Quem sabe, volte a Porto Velho mais vezes para momentos como este”, disse.

Fonte: Governo RO