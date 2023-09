Governo de Rondônia investe em recuperação das nascentes e matas ciliares da bacia do rio Araras

Sensibilizado com a necessidade de recuperar o potencial hídrico de nascentes degradadas dos rios do Estado, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, trabalha na recuperação das nascentes e matas ciliares da bacia do rio Araras. O projeto conta com a parceria da Prefeitura de Cerejeiras e visa restaurar quase 200 cursos de água do rio que abastece a cidade, que vem sofrendo risco de desabastecimento, devido à degradação ambiental, inclusive, de riachos menores que deságuam em seu leito.

Para que o projeto seja executado, a Sedam assinou no início do ano passado, um convênio que repassou mais de R$ 2 milhões ao projeto de restauração do rio. No mês passado o valor foi corrigido, chegando ao total de R$ 6,7 milhões e vai contemplar de 190 a 200 nascentes do rio Araras e seus afluentes. Buscando contribuir com a recuperação do potencial hídrico, o projeto prevê a construção de um viveiro, que visa produzir 100 mil mudas de espécies variadas, que serão plantadas ao longo do leito do rio. Para isso, o município aderiu ao projeto “Colhendo sementes, construindo viveiros, plantando floresta”, realizado pelo coordenador dos Juizados Especiais de Ji-Paraná, juiz Maximiliano Deitos.

Para o governador Marcos Rocha, o projeto de recuperação do rio Araras é um passo importante para garantir o abastecimento de água para as residências e também, à indústria e comércio do município de Cerejeiras. “Esse projeto incentiva ações voltadas à proteção do meio ambiente, em conformidade com as necessidades dos moradores. Com aplicação dos recursos estaduais e municipais, e consequentemente, a recuperação hídrica do rio Araras; a população ficará tranquila com a garantia de ter água de qualidade em suas residências”, disse.

Ao visitar o município e percorrer trechos degradados do rio, o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos destacou que, o trabalho vai abranger todo o curso do rio. “O projeto atende à recuperação de quase 200 nascentes e plantio de mudas de árvores nativas e demais espécies de fácil adaptação com a região, para recuperar a bacia do rio Araras. Este é um projeto de retorno a médio e longo prazo, mas acredito que em até cinco anos, já poderemos comemorar os primeiros resultados”, concluiu.

O convênio entre o Estado e município de Cerejeiras foi comemorado pela prefeita Lisete Marth. “Ao contemplar Cerejeiras com esse projeto para a recuperação das matas ciliares e nascentes do rio Araras, o Governo do Estado vem desenvolvendo trabalhos que viabilizam o bem-estar dos nossos munícipes, no sentido de concretizar a restauração do abastecimento de água”, destacou.

Fonte: Governo RO