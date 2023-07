Governo de Rondônia investe na aquisição de equipamentos e reforma de unidades escolares em Jaru e Theobroma

Com o objetivo de proporcionar bem-estar aos alunos, professores e demais profissionais, além de promover o aprendizado, a socialização, a formação cultural e contribuir para o desenvolvimento dos estudantes, o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação – Seduc, vem dando continuidade às obras de reformas e aquisição de equipamentos necessários para o bom funcionamento de escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. Duas unidades escolares vinculadas à Coordenadoria Regional de Educação – CRE de Jaru já estão usufruindo desses benefícios.

A Escola Josué Montello, localizada em Jaru, recebeu uma reforma geral no valor de R$ 290.222.75 (duzentos e noventa mil, duzentos e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos). A obra foi executada no prazo de noventa dias, e contemplou a troca e manutenção do telhado, forro, calha e banheiros. Para a gestora Marilza Angélica, “a reforma está colaborando para o melhor atendimento e desenvolvimento de todos os que estudam e trabalham na instituição”, finalizou.

PROAFI ADICIONAL

Segundo a coordenadora Regional de Educação, Vanuza Cordeiro, por meio dos recursos do Programa de Apoio Financeiro Adicional – Proafi, a escola Primavera, localizada no município de Theobroma, recebeu melhorias na infraestrutura física para melhorar a acessibilidade da escola, além de materiais pedagógicos como papel sulfite, kits das plataformas Revisa Mais e revisa Enem, kits de material escolar.

“Esta unidade também recebeu material de patrimônio, como: lavadoras de alta pressão, roçadeiras, aparelhos de ar condicionado para a sede e salas de extensão, impressoras multifuncionais, quadros brancos e de aviso, armários, arquivos, estantes/biblioteca, computadores, notebooks, mesas e cadeiras, freezers, uma geladeira, bebedouros, armários deslizantes, equipamentos de monitoramento interno, sofá, balança, liquidificadores industriais, panelas de pressão, forno e fogão industrial, mesas em inox, bandeiras e mastro, racks para computadores da Mediação Tecnológica, caixas de som amplificadas, microfones sem fio, kit material esportivo, mesas de ping-pong, pebolim e data shows”, ressaltou.

Para a titular da Seduc, Ana Pacini, “entregar esses equipamentos e providenciar as reformas é uma forma de demonstrar a transparência e o comprometimento do Governo do Estado com as escolas”, pontuou.

Fonte: Governo RO