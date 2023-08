Governo de Rondônia movimentou mais de R$ 391 milhões em obras em todo o Estado no primeiro semestre do ano

O primeiro semestre de 2023 foi marcado pelo avanço de importantes ações em todo o Estado, que resultaram na marca de 28 obras entregues pelo Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp. Um investimento de R$ 13.402.193,76 (treze milhões, quatrocentos e dois mil, cento e noventa e três reais, setenta e seis centavos) movimentados, que garantem mais infraestrutura para os municípios.

Um cenário de transformação e desenvolvimento. É o que acontece, por exemplo, em municípios como Castanheiras, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Alvorada do Oeste, Novo Horizonte, Costa Marques, Pimenteiras do Oeste e muitos outros, que estão sendo contemplados com ações governamentais e vivenciam uma nova realidade.

Através de ações municipalistas e convênios celebrados entre Estado e municípios, bem como ações do projeto Governo na Cidade, que garantem mais obras e revitalizações em espaços públicos, a população rondoniense tem recebido melhorias em diversos aspectos. Segurança pública, construção de calçadas, saneamento básico, instalação de iluminação pública, além de reforma e construção de praças públicas e quadras esportivas, estão transformando a paisagem urbana e promovendo mais qualidade de vida para a população.

OBRAS DO PAC

Outro cenário em constante transformação são as obras de saneamento básico nos municípios de Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho e União Bandeirantes, distrito da Capital, oriundas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). Atualmente, estão em andamento 17 contratos, frutos da iniciativa do Governo do Estado de Rondônia, em parceria com o governo federal. O investimento total das obras é de R$ 377.885.060,05 (trezentos e setenta e sete milhões, oitocentos e oitenta e cinco mil sessenta reais e cinco centavos).

Jaru e Ji-Paraná estão recebendo obras que visam a construção do Sistema de Abastecimento de Água (SAA) e do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) dos municípios. Já em Porto Velho, as obras são para melhorar a atual distribuição de água tratada no município. As obras contemplam a construção das lagoas de tratamento de esgoto, implantação do sistema de esgotamento sanitário e da rede coletora nos bairros, instalação das redes e ramais de ligação, além de outras etapas constituintes do projeto. Um avanço para o Governo de Rondônia que desde 2019 vem destravando as obras do governo federal, por meio da Seosp e hoje estão em pleno andamento.

QUALIDADE DE VIDA

A realização de obras que visam melhorias no sistema de distribuição de água e esgoto dos municípios é de fundamental importância para a saúde pública, o desenvolvimento sustentável e o bem-estar da população. Um sistema de abastecimento de água eficiente garante o acesso à água potável para todos os cidadãos.

O investimento em saneamento básico, como a implementação de um sistema de esgoto adequado, contribui significativamente para a preservação do meio ambiente, evitando a contaminação de recursos hídricos e possibilitando a recuperação de rios e mananciais.

URBANISMO E DESENVOLVIMENTO

A construção de calçadas tem grande importância para garantir a segurança dos pedestres. Através da padronização e ampliação das calçadas, a Seosp busca proporcionar maior acessibilidade a todos os cidadãos, incluindo pessoas com mobilidade reduzida, idosos e crianças, garantindo melhores condições para que todos possam transitar com mais tranquilidade pelas ruas.

Outro ponto forte das ações do Governo de Rondônia, por meio da Seosp, é a construção e reforma de praças públicas. Tais espaços de convivência e lazer são revitalizados com novos equipamentos, áreas verdes, além de bancos e iluminação adequada, proporcionando assim um ambiente propício para o encontro entre famílias e amigos. As praças reformadas se tornam locais de integração social, fomentando a cultura e o entretenimento em cada município. Em muitos locais, espaços antes abandonados ganham nova vida com as obras realizadas. Praças e áreas de lazer têm sido resgatadas, tornando-se verdadeiros cartões-postais das cidades, a exemplo do município de Pimenteiras do Oeste e Costa Marques.

Para o secretário de Obras, Elias Rezende, as obras realizadas pela Seosp reforçam o compromisso do governo com a melhoria da qualidade de vida da população. “As ações em todas as regiões do Estado demonstram que a infraestrutura urbana é uma prioridade do Governo, visando criar cidades mais seguras, inclusivas e agradáveis para se viver”, afirmou.

Fonte: Governo RO