Governo de Rondônia paga segunda parcela do décimo, nesta sexta, 9

Há muitos anos os moradores da rua Maranhão, entre a Av. JK e Rua Osvaldo Cruz, Setor Industrial, sofrem com a escuridão e falta de segurança. Uma importante via de acesso aos setores 4 e 7 nunca teve a atenção das autoridades municipais, obrigando os moradores a transitar na mais completa escuridão.

Alguns moradores, então, recorreram à vereadora Sol de Verão para intermediar junto à Energia e a prefeitura por uma solução. A parlamentar visitou o local, formalizou uma solicitação junto a ENERGISA e através do apoio do deputado estadual Laerte Gomes reuniu-se com gerente de Construção e Manutenção de Energia da ENERGISA, Alfredo João de Brito, que fez o compromisso com a vereadora.

Entre o compromisso firmado e o início da instalação das lâmpadas foram seis meses de espera. Para a vereadora Sol de Verão, uma conquista importante para toda a comunidade após anos de abandono e negligência.

“Sou moradora de Jaru a mais de 20 anos e sempre me preocupei com a escuridão do local. Mas hoje a situação mudou. Após intervenção do meu mandato, a rua Maranhão recebeu a ampliação da rede e a instalação da iluminação pública. A partir de agora a comunidade já pode circular pela via com segurança e claridade. Mas o trabalho não para por aí. Agora a nossa missão é lutar pela pavimentação. Os moradores merecem uma rua iluminada e asfaltada”, frisou a vereadora Sol de Verão.

Além do aumento da sensação de segurança, a iluminação pública deve potencializar o comércio local, colaborando com a economia e a promoção de emprego. “No escuro, muita gente tem dificuldade de se deslocar. A partir de agora, as famílias passam a se sentir mais seguras”, salientou.