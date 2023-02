Governo de Rondônia participa da primeira Feira de Hotelaria e Turismo da Região Norte

Com o objetivo de impulsionar o crescimento do turismo no Estado, favorecendo o desenvolvimento econômico local, para atrair investidores, turistas e promover o setor interno e produtos da região, o Governo de Rondônia realiza a 1ª Feira de Hotelaria e Turismo, com o tema “Oportunidades estão ao Norte”.

O evento é organizado pela Superintendência Estadual de Turismo – Setur, em parceria com a empresa Easy Hotéis, com a participação de gestores de vários hotéis da região e traz como modelo, uma feira hotelaria e de turismo, aliado a um espaço com muitas informações por meio de debates, fóruns, apresentações e palestras sobre o mercado deste importante segmento, que movimenta a economia durante todo o ano pelo País.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o evento marca um diferencial para o setor hoteleiro e de empreendedores, que anseiam no desenvolver turístico de Rondônia. “É um evento de muita importância, pois o turismo é um eixo estratégico em que estamos atuando fortemente durante nossa gestão, por meio dos programas que temos desenvolvido. E assim, atrair turistas do próprio Estado e com a parceria do setor hoteleiro, nosso turismo estará cada vez mais fortalecido”.

O titular da Superintendência Estadual de Turismo, Gilvan Pereira Júnior afirmou que, o evento é uma oportunidade de firmar parcerias com o setor hoteleiro, estimulando, além do turismo, a movimentação da economia do Estado, e atraindo pessoas de outros estados para Rondônia.

“Queremos continuar trabalhando para desenvolver políticas públicas e também o comércio, com vistas ao desenvolvimento econômico, e assim promover geração de emprego e renda. É um evento inédito que marca este momento, pois são pessoas que têm um olhar para desenvolver esse segmento tão importante, que é do turismo”, ressaltou Gilvan Pereira.

Na abertura do evento, o organizador da feira e empresário Adriano Carvalho, contou que a área de hotelaria, na qual atua desde 2000, passou por uma grande mudança, nos últimos anos. E com o apoio do Governo, tem-se uma perspectiva de um crescimento significativo ao setor.

PROGRAMAÇÃO

Terça-feira (14):

Fórum de Tecnologia no Turismo e Hotelaria, das 13h30 ás 14h30;

Ação Climática na Hotelaria e Turismo, das 16h30 às 17h;

A Tecnologia na Hotelaria e Turismo através dos olhos de um robô, das 17h às 17h30;

Fórum de Hotelaria, das 18h às 19h.

Fonte: Governo RO