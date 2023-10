Governo de Rondônia participa de uma das maiores feiras da América Latina

O município de Jaru também é um dos contemplados com obras de ampliação e melhoria no sistema de abastecimento de água. As obras fazem parte da iniciativa do Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, que vem destravando obras do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, do governo federal, até então paralisadas.

De acordo com o engenheiro civil, fiscal da Seosp, André de Landra, os trabalhos avançam no perímetro urbano do município e já resultam em 258 ligações domiciliares instaladas. Com a finalização das obras de construção do Reservatório Apoiado e do novo módulo de Estação de Tratamento de Água – ETA, serão entregues 3.080 ligações domiciliares, contemplando 100% da cidade com água tratada.

“Temos acompanhado a evolução dos trabalhos, o que gera grande expectativa para o ganho do maior benefício, que é ver as residências de Jaru sendo abastecidas com água tratada. No momento, está em execução o trabalho de impermeabilização interna e a interligação de um reservatório com o outro já existente, além dos serviços para a implantação de um novo módulo de estação de tratamento. O novo reservatório vai gerar o dobro da capacidade de água tratada”, explicou o engenheiro.

LIGAÇÕES A CUSTO ZERO PARA A POPULAÇÃO

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a chegada das obras de ampliação e melhoria no sistema de abastecimento de água oportuniza mudança de vida para quem reside no perímetro urbano de Jaru. “A conclusão dos trabalhos vai contemplar 100% da população com água potável, em boas condições para consumo. Um investimento de R$ 6.856.353,20 (seis milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, trezentos e cinquenta e três reais e vinte centavos), recursos oriundos do governo federal com contrapartida do governo do estado”, ressaltou.

Conforme descrito pelo engenheiro civil, fiscal da Seosp, as ligações domiciliares podem ser feitas, mediante solicitação do morador junto à Companhia de Águas e Esgotos – Caerd, totalmente gratuita. “É de crucial importância que o cidadão faça a sua solicitação, pois dessa forma, os serviços ganham mais celeridade e o benefício também”, reforçou.

O titular da Seosp, Elias Resende, avalia o avanço das obras como um grande marco para o município de Jaru. “Estamos falando de algo histórico para essa cidade, algo que parecia estar distante da realidade de muitos, agora, está ganhando forma”, enfatizou.

