Governo de Rondônia participa do Seminário Internacional de Combate à Evasão Escolar no Ensino Médio, em Brasília

Iniciativa do Governo de Rondônia que busca reconhecer, premiar e incentivar a produção sustentável de café robusta de qualidade no Estado. O Concurso de Qualidade do Café – Concafé chega à sua 8ª edição. O encerramento acontece no Complexo Beira Rio, em Cacoal, no sábado (7), às 8h. No total, serão destinados R$ 264.019,20 (duzentos e sessenta e quatro mil, dezenove reais e vinte centavos) em prêmios.

O evento de premiação do 8º Concafé, realizado pela Secretaria de Estado de Agricultura – Seagri. vai premiar os cafés robustas (coffea canephora) de qualidade, produzidos com sustentabilidade em Rondônia. Durante o evento, vai acontecer também, o Desafio Koar, uma competição que consiste na elaboração do melhor café feito com método Koar (coar o café em um porta-filtro de 16 ondulações).

Para o titular da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri, Luiz Paulo, o Concafé é um evento que se supera a cada ano e todos os participantes desta edição receberam notoriedade. “Estamos selando esta edição do Concafé, premiando os melhores cafés e divulgando esses resultados. Rondônia tem se consolidado, ainda mais, no cenário nacional e internacional, como um Estado produtor de café robusta de alta qualidade”, evidenciou.

PROGRAMAÇÃO

8h: Recepção dos produtores e café da manhã;

8h30: Desafio Koar;

9h30: Indicação Geográfica dos Cafés Robusta Amazônica – IG; com a Palestra: O fortalecimento da cafeicultura de Rondônia, novos caminhos – Cafeicultores Associados da Região Matas de Rondônia – Caferon;

10h: Entrega do certificado do Curso Multiplicadores IG Rondônia – Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas – Sebrae Rondônia;

11h: Fala das autoridades;

11h40: Cerimônia de premiação dos melhores cafés de Rondônia;

12h30: Encerramento e almoço.

PREMIAÇÃO GERAL

Os cafeicultores do 8º Concafé terão a oportunidade de concorrer a vários prêmios, sendo:

1º lugar: Cilindro Rotativo para Fermentação Controlada de 1800L;

2º lugar: Carreta Metálica Basculante 50000 Cafeeira;

3º lugar: R$ 20 mil em passagens aéreas, translado, hospedagem e alimentações com até um acompanhante para a Semana Internacional do Café – SIC, em Belo Horizonte (MG), que acontecerá entre os dias 8 e 10 de novembro;

4º lugar, R$ 3 mil.

PREMIAÇÃO POR REGIÃO

Durante a premiação, também haverá premiação para os produtores por região, sendo:

1º lugar: R$ 3 mil;

2º lugar: R$ 2 mil;

3º lugar: R$ 1 mil.

Haverá também premiação para os técnicos por região, sendo o valor total de R$ 105 mil, em voucher para custear a viagem e hospedagem para a Semana Internacional do Café – SIC, em Belo Horizonte (MG), que acontecerá entre os dias 8 e 10 de novembro aos técnicos da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia – Emater, das sete regiões que mais inscrever produtos de café e que esses alcancem a nota acima de 80 pontos.

Toda a programação de encerramento do 8º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia será transmitida ao vivo pelo canal do Governo do Estado, no YouTube.

Fonte: Governo RO