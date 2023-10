Governo de Rondônia premia produtores pela qualidade do café na 8ª edição do Concafé

Na manhã deste sábado governo do Estado de Rondônia realizou a premiação dos vencedores do 8º Concurso de Qualidade e Sustentabilidade do Café de Rondônia – Concafé em Cacoal. O evento é realizado todos os anos pelo Governo por meio da Secretaria de Estado da Agricultura – Seagri. O objetivo é reconhecer, premiar e incentivar a produção sustentável de café robusta de alta qualidade. Em sua oitava edição, o concurso envolveu 7 regionais representando 17 municípios participantes. Cada regional teve classificação do primeiro ao terceiro colocado, e quatro vencedores, destacando o grande campeão com a nota máxima.

Ao longo do concurso, as amostras inscritas passaram por triagem, codificadas, mantendo o sigilo da origem de cada lote, e encaminhadas para classificação física, segundo a metodologia da Classificação Oficial Brasileira – COB. A Seagri e seus parceiros também realizaram testes de umidades e análises sensoriais utilizando parceiros profissionais com formação “Q Robusta Grader”, licenciados pelo Coffee Quality Institute (CQI). O total de premiação deste ano chegou a R$ 264.019,20 (duzentos e sessenta e quatro mil, dezenove reais e vinte centavos).

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, participou do concurso, destacando a importância de premiar a qualidade do café produzido em Rondônia, reconhecido em outros estados brasileiros. Em sua fala, o governador disse: “Que a valorização não é somente da qualidade, é, também, o reconhecimento de todo o trabalho desenvolvido durante o ano. O cuidado com os tratos culturais, a colheita seletiva, o preparo pós-colheita, a secagem, dentre outros elementos. A história do produtor está contida em cada grão. Em vez de preço, agregou-se valor”, ressaltou.

O secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, parabenizou a equipe do Governo pela organização e os participantes do concurso. Ele disse: “A conquista de cada cafeicultor representa uma conquista coletiva desta importante cadeia produtiva do estado. Nossos agricultores estão empreendendo no campo, e a soma dessas conquistas é o que impulsiona o progresso coletivo de Rondônia, todos os envolvidos estão de parabéns”, destacou.

Além dos produtores, os técnicos da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural – Emater, que inscreveram os produtores das regionais com pontuação acima de 80 também receberam voucher para cobrir despesas com viagem e hospedagem durante a Semana Internacional do Café em Minas Gerais nos dias 8, 9 e 10 de novembro deste ano.

Vencedores

O vencedor deste ano do 8º Concafé foi o produtor rural, Tawã Ambukalim Oliveira Aruá de Alta Floresta do Oeste – Região nal Zona da Mata, que alcançou 91,00 pontos. “Continuaremos trabalhando com o café especial, eu e minha família a cada dia buscamos aprimorar mais e mais nosso trabalho para poder ter a excelência na qualidade do café que estamos produzindo no campo”, pontuou

O segundo lugar foi ocupado pelo produtor rural, Wender Romário Lopes da região da Zona da Mata, com 90,19 pontos, “estou muito feliz e realizado com essa conquista, esse reconhecimento mostra que estou no caminho certo, Deus sabe o quanto eu e minha família trabalha com amor e dedicação para produzir café especial”, relatou.

O terceiro lugar nessa categoria foi a produtora, Sirley de Riz Salleze – Região de Rio Machado – com 89,38 pontos. “Estamos sentindo uma emoção muito grande. Um concurso como esse e nós conseguimos o terceiro lugar, é muita emoção. Ano que vem participaremos novamente se Deus quiser”, afirmou.

O quarto vencedor foi Altivo Eduardo Berdes – Região da Zona da Mata – com 88,50 pontos. “Nossa, minha felicidade não cabe no meu peito, estamos felizes com o resultado, esse concurso incentiva mais nossa produção no campo, trabalhamos todos os dias para melhorar cada vez mais nosso grãos”, contou.

Conheça o quadro dos os vencedores das 7 regiões com as pontuações

Ganhador Regional

Cone Sul:

JOSÉ CARLOS MIRANDA Cerejeiras Cone Sul 80,19 3º EDSON ALVES DE SOUZA Cabixi Cone Sul 81,44 2º JOÃO SOARES PIRIS Vilhena Cone Sul 86,88 1º

Rio Machado:

RONALDO DA SILVA BENTO Cacoal Rio Machado 87,63 3º CRISTÓVÃO GAOREPIH K SURUI Cacoal Rio Machado 87,81 2º SIRLEY DE RIZ SALLEZE Cacoal Rio Machado 89,38 1º

Zona da Mata:

ALTIVO EDUARDO BERDES Rolim de Moura Zona da Mata 88,50 3º WENDER ROMÁRIO LOPES Novo Horizonte D’Oeste Zona da Mata 89,38 2º TAWÃ AMBUKALIM OLIVEIRA ARUÁ Alta Floresta D’Oeste Zona da Mata 91,00 1º

Central:

SIRLENE PAIXÃO ELEOTERIO Jaru Central 79,94 3º ANDRÉ LUIZ MUQUIUTTI Theobroma Central 81,81 2º EDSON LOPES DE ASSIS FILHO Ji-Paraná (Nova Londrina) Central 83,25 1º

Vale do Guaporé:

ADEGIL BANZZA Alvorada d’Oeste Vale do Guaporé 85,50 3 MATEUS MARQUES ELIAS Alvorada d’Oeste Vale do Guaporé 85,56 2 ANGELA MARIA COUTINHO PESSOA Seringueiras Vale do Guaporé 85,69

Vale do Jamari:

ROSANY CRISTINA DA SLVA SIGOLI Cujubim Vale do Jamari 84,06 3 MARIA APARECIDA BARBOZA DA SILVA Monte Negro Vale do Jamari 84,25 2 SUELI PEREIRA DE ANDRADE Cujubim Vale do Jamari 85,69 1

Madeira Mamoré:

Eduardo pessoa tauffer Nova Mamoré Madeira Mamoré 82,50 3 FELICIANO SCHULZ Candeias do Jamari Madeira Mamoré 83,81 2 SOLANGE WALSAK SIMAO Itapuã do Oeste Madeira Mamoré 84,63 1

