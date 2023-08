Governo de Rondônia prepara logística para desfile cívico-militar da Independência

O desfile cívico-militar em comemoração a Independência do Brasil vai acontecer no próximo dia 7 de setembro, em Porto Velho. O evento tem por objetivo valorizar a cultura nacional e abordar o sentimento patriótico por vários ângulos, lembrando os fatores históricos que antecedem esta data.

A logística para o desfile que será realizado na Avenida dos Imigrantes, entre as Avenidas Prefeito Chiquilito Erse e Jorge Teixeira, está sendo organizado pelo Governo de Rondônia, por meio da Casa Militar, para que mais uma vez a tradição seja mantida e receba um grande público, entre estudantes, autoridades civis e militares, além da população em geral, que prestigia esta importante data.

O coordenador do evento e diretor da Casa Militar, Clodomar Rodrigues, disse que o desfile cívico-militar “será um momento ímpar pois a logística está sendo montada de forma minuciosa para que seja mais uma vez um sucesso, assim como foi no Bicentenário, em 2022”, declarou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, será mais um momento de lembrar a história da Independência do Brasil e salientou que é preciso valorizar a bandeira nacional e destacou que a população já aguarda de forma ansiosa pelo tradicional desfile cívico.

ESTRUTURA

O desfile será realizado na Avenida dos Imgrantes, entre as Avenidas Prefeito Chiquilito Erse e Jorge Teixeira, às 8h. Neste ano são esperadas mais de seis mil pessoas para o evento, que contará com três arquibancadas. As estruturas serão instaladas a partir desta sexta-feira (1º).

TENDAS

Serão instaladas 37 tendas para abrigar estudantes das escolas municipais e estaduais que irão desfilar, e outras necessidades, como as bandas de música.

As arquibancadas serão instaladas na Avenida dos Imigrantes, entre as ruas Uruguai e Cipriano Gurgel, além dos camarotes, que serão reservados para as autoridades e quem está diretamente envolvido com o desfile. Idosos e pessoas com deficiência terão tenda reservada. Banheiros químicos serão disponibilizados e serão instalados cerca de 3.500 metros de gradil.

TRÂNSITO

Conforme o cronograma do Governo de Rondônia o trânsito na região será alterado. No dia do desfile haverá o isolamento total da Avenida Jorge Teixeira, desde a Avenida Tiradentes, até a rotatória com a Avenida dos Imigrantes, a partir das 18h do dia 6 de setembro e seguirá até o dia 7 de setembro, às 14h. A Avenida Tiradentes será aberta como um único retorno, com policiais no local para desafogar o trânsito.

O efetivo policial do Batalhão de Polícia de Trânsito – BPTRAN, será reforçado para o controle do trânsito, além de possíveis manifestações. Também haverá equipes da Secretaria Municipal de Trânsito, Mobilidade e Transportes – Semtran, da Prefeitura de Porto Velho e do Departamento Estadual de Trânsito – Detran, que estarão atuando pela cidade durante o desfile em atividades de policiamento e fiscalização de trânsito.

Para o evento serão disponibilizadas viaturas operacionais e de apoio logístico. Em caso de emergências, o Corpo de Bombeiros – CBM e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – Samu, estarão atuando com viaturas lado a lado, com a disponibilização de médicos e equipes de enfermagem.

ESCOLAS

Ao todo 19 escolas das redes públicas municipal e estadual participarão do desfile, totalizando 1.200 alunos. Serão 11 escolas da Rede Estadual de Ensino, sendo quatro cívico-militares, com estudantes de faixa etária entre 14 e 16 anos e quatro escolas municipais, com estudantes na faixa etária de 9 a 10 anos de idade.

Fonte: Governo RO