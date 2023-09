Governo de Rondônia realiza 1º Workshop Nacional de Ouvidoria SUS para fortalecer rede de comunicação com o cidadão

Com a participação de 223 inscritos, o 1º Workshop Nacional de Ouvidoria do Sistema Único de Saúde – SUS, em Rondônia, promovido pelo Governo de Rondônia, reuniu representantes e gestores da saúde de 23 municípios, de seis estados diferentes, na sede da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB em Porto Velho, na quinta-feira (21).

O objetivo do evento, realizado pela Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, é promover a valorização do usuário SUS na gestão do Estado, no sentido de desenvolver ainda mais o atendimento nas unidades.

A representante da Ouvidoria-Geral do SUS, que compõe a equipe do Ministério da Saúde – MS, Cristiane Couto, destacou que, “estamos trazendo um pouco da nossa estrutura para o estado de Rondônia com o intuito de colocar a Sesau em maior contato com seus municípios, promovendo o fortalecimento da rede de comunicação com o cidadão”, afirmou.

SERVIÇO

Até 31 de agosto de 2023, foram realizados 1.453 atendimentos na ouvidoria SUS da Sesau, e através desses dados, disponibilizados no painel do ouvidor SUS, são montadas estratégias pela gestão para o melhoramento do serviço na saúde pública.

O secretário adjunto de Estado da Saúde, Maxwendell Batista, esteve presente e ressaltou. “Esse é o momento de integrar o conhecimento tanto do sistema nacional, quanto do estadual e municipal. Esse fluxo das três esferas colabora para que nossa gestão seja mais assertiva com as solicitações feitas pela população”, enfatizou.

Fonte: Governo RO