Governo de Rondônia realiza 29ª convocação de professores e técnicos educacionais nível II aprovados em processo seletivo da Seduc

O Governo de Rondônia, por meio da Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas – Segep, torna pública a 29ª convocação de candidatos para o envio de documentação, visando à assinatura de contrato temporário e início imediato das atividades de professores e técnicos educacionais Nível II.

O chamamento se refere ao Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Estadual de Educação – Seduc, regido pelo Edital nº 199/2021/SEGEP-GCP. Os convocados irão atender unidades estaduais de ensino administradas pela Seduc. O prazo para o envio da documentação iniciou nesta quinta-feira (17) e encerra dia 25.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou que, a convocação de professores e técnicos educacionais ressalta ainda mais o compromisso do Governo com a Educação no atendimento às demandas educacionais.

De acordo com a secretária de Estado da Educação, Ana Lúcia Pacini, dentre os documentos solicitados para os professores, destacam-se: original de CPF; comprovante de escolaridade/habilitação; declaração de vínculo de emprego temporário escaneada para PDF; declaração de bens, preenchida pelo (a) candidato (a), datada, assinada e escaneada PDF; fotografia 3×4; Atestado de Sanidade Física e Mental; comprovante de residência e outros.

A relação de candidatos convocados à assinatura de contrato, bem como a relação de documentos para contratação seguem neste link.

Fonte: Governo RO