Governo de Rondônia realiza 2º “Feirão Limpa Nome”, em Porto Velho

Para participar do “Feirão Limpa Nome”, basta ter em mãos documentos pessoais

A 2ª edição do “Feirão Limpa Nome”, realizada pelo Governo de Rondônia, acontece entre os dias 13 e 15 de dezembro, no Tudo Aqui, localizado na Avenida Sete de Setembro, em Porto Velho, com início às 8h e encerramento às 17h. O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon/RO) tem como objetivo proporcionar aos consumidores, a oportunidade de negociar e regularizar suas dívidas como contas de água, energia elétrica, telefonia, bancos e comércios em geral, em condições especiais, oferecidas pelas empresas credoras.

A ação acontece pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec). Para participar do “Feirão Limpa Nome”, basta ter em mãos documentos pessoais como Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Carteira de Identidade Nacional (RG) e comprovante de residência atualizado. Também é necessário possuir contrato ou algum documento que comprove a dívida. Caso o consumidor não possua documento de comprovação, no local será realizada consulta do CPF via plataforma Serasa Box.

A 1ª edição do “Feirão Limpa Nome 2023” marcou um evento que ocorreu no primeiro quadrimestre de 2023. Durante esse período, consumidores tiveram a oportunidade de reverter situações financeiras, aproveitando condições especiais para regularização de débitos. Com uma participação expressiva de diversos setores da economia, o “Feirão Limpa Nome” se consolidou como um marco importante no cenário financeiro, oferecendo soluções concretas e oportunidades de recuperação financeira à comunidade.

Fonte: Governo RO