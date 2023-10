Governo de Rondônia realiza a entrega de equipamentos hospitalares a municípios do Estado

Com o objetivo de propiciar aos gestores, trabalhadores e conselheiros da Assistência Social acesso à qualificação, conhecimento, conteúdos atualizados, desenvolvendo habilidades e atitudes essenciais ao desempenho de suas atribuições legais, o Governo do Rondônia realizou na tarde dessa segunda-feira (9), via on-line, a abertura da Capacitação sobre o Sistema Único da Assistência Social – CapacitaSuas, na modalidade remota.

O evento foi coordenado pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas e contou com 530 participantes dos 52 municípios rondonienses e tem como foco contribuir para a efetividade da política de proteção social não contributiva em Rondônia.

O treinamento teve como base o CapacitaSuas, Programa Nacional de Capacitação do Sistema Único da Assistência Social, coordenado em âmbito nacional pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome – MDS, e será realizado em três etapas remotas, com carga horária de 120 horas, por cerca de 90 dias.

Os participantes atuam nos serviços socioassistenciais no âmbito dos Centros de Referência da Assistência Social – Cras, Centros de Referência Especializado de Assistência Social – Creas, Centros Pop, Serviços de Acolhimento Institucional e Serviços Volantes.

Entre os temas a serem abordados pela equipe que ministra a capacitação estão: Introdução ao provimento dos serviços e benefícios socioassistenciais do Suas – 40 horas; Gestão Financeira e Orçamentária do Suas – 40 horas; e Atualização em Vigilância Socioassistencial do Suas – 40 horas.

Fonte: Governo RO