Governo de Rondônia realiza abertura oficial dos trabalhos no ano de 2023 e reforça avanço no desenvolvimento

A solenidade de abertura oficial dos trabalhos do Governo de Rondônia em 2023, foi realizada na manhã de terça-feira (3), reforçando o compromisso de manter as ações para o avanço no desenvolvimento do Estado, além de homenagem aos servidores públicos estaduais, no pátio do Palácio Rio Madeira – PRM.

“É um a honra estar aqui iniciando os trabalhos do Governo junto a todos os senhores, pois assim foi a vontade de Deus, e o que peço é que todos nós como servidores públicos tenhamos o compromisso de servir a população, pois servir ao próximo é a obrigação, deixada pelo Senhor, a todos os cidadãos. Portanto, com união vamos trabalhar para fazer o melhor por Rondônia, fortalecer todas as áreas, e assim cada um cumprindo a sua missão, vamos fazer de Rondônia o melhor Estado do Brasil”, assegurou Marcos Rocha.

O governador parabenizou, ainda, os servidores pelo empenho em transformar Rondônia em referência positiva, nacionalmente. A servidora pública do Estado há 30 anos, Rozimar Andrade Costa agradeceu pelo ato de valorização dos servidores e destacou as expectativas para a nova gestão. ”Foi muito bom esse ato de abertura dos trabalhos de 2023, e o que esperamos para os próximos anos é que haja continuidade do ótimo trabalho, até então feito para o nosso Estado; estamos cheios de esperança de coisas boas e novas, e como servidores vamos seguir trabalhando para ajudar o nosso Estado”.

DESENVOLVIMENTO

Rondônia é um dos estados que mais se destacou positivamente no cenário nacional, o que para o Governo é fruto do trabalho de uma equipe alinhada, que em suas diferentes funções em secretarias, superintendências e entidades autárquicas, esforça-se para conquistar resultados positivos, por meio da criação e fortalecimento de políticas públicas que fazem a diferença no dia a dia dos cidadãos.

O Estado triplo “A” em solidez fiscal, classificado assim pelo Tesouro Nacional, ou seja, tem uma economia forte; foi classificado como ‘‘ótimo’’ no Índice de Transparência e Governança Pública de 2022, ocupando o quarto lugar no ranking nacional da Transparência Internacional – Brasil; e segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE tem o menor índice de desemprego da região Norte e o terceiro menor do Brasil.

Fonte: Governo RO