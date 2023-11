Governo de Rondônia realiza Fórum Nacional de Inclusão Financeira e Democratização do Acesso a Crédito, em Porto Velho

O Fórum Nacional de Inclusão Financeira e Democratização do Acesso a Crédito, promovido pelo Governo do Estado, nos dias 27 e 28 de novembro, vai contar com lideranças nacionais e especialistas do segmento para debater as tendências do setor e compartilhar suas experiências bem-sucedidas, objetivando a estruturação de uma política de desenvolvimento econômico mais sustentável e inclusiva. O evento acontece no Teatro Guaporé na Rua Tabajara, nº 148, Bairro Olaria, em Porto Velho.

O evento, executado por intermédio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico de Rondônia (Sedec) é direcionado aos agentes públicos federais, estaduais e municipais; colaboradores e dirigentes de instituições financeiras, cooperativas de crédito e entidades do terceiro setor que operam com microcrédito e microfinanças; agentes de crédito, bem como aos empreendedores de pequenos negócios que, eventualmente, se interessem em participar. As inscrições podem ser efetuadas por meio do link.

O Fórum tem como objetivo debater as experiências bem-sucedidas e as mudanças eventualmente necessárias ao desenvolvimento da indústria de microfinanças no país, especialmente o microcrédito produtivo orientado. Esse debate assume uma importância sem precedentes dentro do contexto que envolve todas as questões estruturais, que possam resultar em maior efetividade no funcionamento de canais responsáveis pela concessão do crédito a empreendedores de pequenos negócios, público historicamente excluído das soluções financeiras oferecidas pelo Sistema Financeiro Nacional.

O governador Marcos Rocha reforça a importância do Fórum Nacional de Inclusão Financeira e Democratização do Acesso a Crédito destacando que, “os debates irão abordar os caminhos para a estruturação de uma política pública de desenvolvimento econômico cada vez mais sustentável, com temas importantes, bem como garantir o compartilhamento de experiências no contexto de concessão de crédito a empreendimentos de pequenos negócios”, disse.

Para o vice-governador e secretário da Sedec, o evento demonstra, efetivamente, “a busca do aprimoramento da indústria das microfinanças e democratização do acesso a crédito, sobretudo, pelo debate entre importantes atores do empreendedorismo”, salientou, reforçando que evento vai reunir personalidades do Sistema Nacional de Fomento (SNF), dos Governos Federais e Estaduais e de organizações não-governamentais.

Dentre os palestrantes confirmados estão Daniel Godri, que é idealizador do Instituto Brasileiro de Marketing e Vendas ( IBMV), eleito segundo melhor palestrante no ranking brasileiro das estrelas que mais brilham no palco no mercado de palestras, segundo revista de temas variados de abrangência nacional e global; Giovanni Begossi, conhecido como “El Professor da Oratória”, é mentor de oratória, advogado e bicampeão brasileiro de oratória, com mais de 13 anos de experiência em comunicação; e Gilclér Regina, empresário, palestrante e escritor de sucesso.

TEMAS ABORDADOS

Microcrédito como Estratégia de Desenvolvimento;

A Importância do Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO) na Promoção da Cidadania Financeira dos Empreendedores de Pequenos Negócios;

Cooperativismo de Crédito na Inclusão Financeira dos Pequenos Negócios;

Experiências bem-sucedidas;

Sociedade Garantidora de Crédito (SGC) como Instrumento de Facilitação do Acesso ao Crédito;

Fórum Permanente das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Reativação e Elementos Propostos para a Política Nacional do Setor;

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO – 27 de novembro

O evento terá a participação de palestrantes com reconhecimento nacional trazendo todo o conhecimento para o Fórum.

13h – Credenciamento;

14h – Cerimônia de Abertura;

15h – Palestra: Gilcér Regina;

16h – Coffee Break;

16h20 – Painel 1 – O papel da ABCRE de Experiências de Sucesso;

Palestrante: Fábio Máschio

Palestrante: Manoel Serra

Palestrante: Orlando Portugal

Moderador: Rodrigo Pope

18h – Palestra: Os segurados Comunicação – Giovanni Begossi “El Professor”.

PROGRAMAÇÃO DO EVENTO – 28 de novembro

9h30 – Palestra: Sociedade Garantidora de Crédito (SGC) como Instrumento de Facilitação do Acesso ao Crédito

Palestrante: Oberdan Ermita

10h30 – Painel 2 – Experiências Bem Sucedidas e a Importância do MPO na promoção da Cidadania Financeira dos Empreendedores de Pequenos Negócios;

Palestrante: Amarildo Casagrande | Alberto Gavini | Valdecir Tose;

12h – Almoço;

14h30 – Painel 3 – Cooperativismo de Crédito na Inclusão Financeira dos Pequenos Negócios;

Palestrante: Altair Schramm

Palestrante: Márcio Longui

Palestrante: Salatiel Rodrigues ou Sebrae

16h – Painel 4 – Microcrédito como Estratégia de Desenvolvimento;

Palestrante: Igor Eto

Palestrante: Erik Silva

Palestrante: Alexandre Marçal – (deputado estadual/ES)

16h30 – Coffee Break;

16h50 – Palestra: Liberdade, Auto Responsabilidade, Liderança e Felicidade;

Palestrante: Miguel Arreguy Porcaro

18h – Palestra: Motivando com Criatividade;

Palestrante: Daniel Godri

19h-Encerramento.

Fonte: Governo RO