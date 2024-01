Governo de Rondônia recebe mais de 6 milhões para o PAA Federal 2024

Com execução do Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e prefeituras municipais, produtores da agricultura familiar, cadastrados no Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) Federal, na modalidade Compra com Doação Simultânea, iniciaram nesta quinta-feira (25) na Associação dos Empregados da Emater/RO, as primeiras entregas do ano.

A nova proposta de execução do PAA Federal, foi liberada pelo Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome (MDS), com valor de R$ 2.831.539,46 (dois milhões, oitocentos e trinta e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e quarenta e seis centavos), para atender 1.066 produtores rurais, distribuídos nos 52 municípios de Rondônia. Cada município informou a quantidade de produtores rurais aptos a participar do programa, e os valores repassados foram definidos de acordo com a demanda de cada localidade.

Em ato representando o governador Marcos Rocha, o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, destacou que o Governo de Rondônia está empenhado em impulsionar o crescimento da agricultura familiar, por meio de parcerias com as prefeituras. Ele ressaltou que o MDS disponibilizou mais R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) que se encontra em aberto para cadastramento dos produtores rurais e entidades que irá atender o segundo semestre deste ano. “A prefeituras e os escritórios das Emater, já foram comunicados através de ofícios sobre o recurso. Os produtores e entidades que tiverem interesse procurem as secretarias de agriculturas municipais e Emater local para fazer seu cadastro”, ressaltou, Luiz Paulo.

Para o Presidente da Emater, Luciano Brandão, os produtores cadastrados no PAA Federal têm a oportunidade de comercializar as produções e conquistar uma fonte de renda para subsistência. “Esse programa é de grande importância para os produtores porque ajuda na renda família e no aumento da produção, fortalecendo assim a agricultura familiar do Estado”, disse Luciano.

A agricultora Gabriela Camargo, que trabalha com uma variedade de alimentos no Setor Chacareiro em Porto Velho, disse que essa oportunidade de poder vender o que está produzindo no campo, é uma garantia de se manter na agricultura familiar. “É um grande incentivo para o pequeno produtor investir no trabalho e buscar melhorar cada vez mais a produção, esse recurso fortalece nossa renda, eu fico muito feliz em poder vender o que estou produzindo”, comemorou.

As entregas dos alimentos pelos produtores iniciaram em Porto Velho, embora essa fase esteja encerrada, os agricultores familiares que cultivam produtos aptos para o programa e tiverem interesse em participar dos próximos edital que já está aberto devem ter os seguintes documentos: Documento de Aptidão ao Pronaf (DAP) ou Cadastro Nacional do Agricultor Familiar (CAF), RG e CPF. O cadastro deve ser realizado nas prefeituras ou na Emater dos 52 municípios de Rondônia até o dia 02 de fevereiro.

Fonte: Governo RO