Governo de Rondônia reforça o projeto Compartilhando Saúde para ampliação da assistência hospitalar

Em cumprimento de mais uma agenda, como parte do Governo Itinerante, que vem ocorrendo durante toda a semana, com uma série de ações do Governo Estadual, na região da Zona da Mata, a secretária de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas esteve nesta sexta-feira, no Centro de Convivência do Idoso, em Rolim de Moura, onde entregou mais uma remessa de kits enxoval do Programa Mamãe Cheguei e cartões do Programa estadual Crescendo Bem, que concede auxílio de R$ 100 para famílias que têm criança até 3 anos (ou até 6 anos com deficiência), sendo atendida pelo programa federal Criança Feliz.

A secretária Luana Rocha cumpre extensa agenda, com visitas a instituições e órgãos públicos em vários municípios, que fazem parte da Zona da Mata, inclusive acompanhando o governador do Estado, Marcos Rocha, para divulgar as ações e programas da Seas, os quais vêm fazendo a diferença na vida de muitas famílias em situação vulnerável, em todo o Estado. “O Governo de Rondônia realiza várias ações para o desenvolvimento do Estado e reforçando a assistência e do desenvolvimento social criando oportunidade e assegurando o acesso aos direitos e à proteção social”, disse o governador.

São programas como Mamãe Cheguei, que já entregou mais de nove mil kits enxoval, com 21 itens necessários ao recém-nascido; Crescendo Bem, que atende a 2.146 famílias; Prato Fácil, com mais de 1,2 milhão de refeições nutritivas, servidas a R$ 2; Mulher Protegida, que tem mais de mil cadastros para o recebimento do auxílio de R$ 2.400 divididos em seis parcelas de R$ 400, e que oferece também às mulheres vítimas da violência doméstica, atendimento especial nas áreas psicossocial, bem como incentivando-as a participarem de cursos de capacitação para serem inseridas no mercado de trabalho e, desta forma, poderem sair do ciclo de violência; entre programas socioassistenciais voltados às crianças, adultos e idosos.

Encerrando as ações da semana, em Rolim de Moura, o Governo Estadual realiza por meio da Seas, mais uma edição do programa Rondônia Cidadã, que durante o sábado (11), das 8h às 16h e domingo (12), das 8h às 12h, disponibilizará uma série de serviços essenciais à população, no Colégio Tiradentes da Polícia Militar. Entre os serviços estão emissão da 1ª e 2ª vias da Carteira de Identidade (RG) para pessoas a partir dos 12 anos, 2ª via do CPF, 2ª via do título de eleitor, passe livre, registro profissional de jornalista, cartão do SUS, assistência jurídica, Justiça Rápida Digital, testes rápidos de saúde, vacinação, consulta ao Serasa, emissão do IPTU, auxílio na negociação de dívidas e orientação nas relações de consumo e lazer para a comunidade.

Fonte: Governo RO