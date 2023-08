Governo de Rondônia regulariza cerca de 15 mil imóveis em Porto Velho

A programação da 12ª Feira Agropecuária de Porto Velho – Expovel segue com a abertura oficial ocorrida na quarta-feira (23), no Parque dos Tanques, zona Norte de Porto Velho. A programação da tradicional exposição agropecuária da Capital começou na sexta-feira (18), com o Baile da Rainha. O público também já acompanhou a Cavalgada, a Queima do Alho e a Vaquejada. A festa continua durante toda esta semana com uma programação diversa. A primeira noite encerrou com o show da dupla Maiara e Maraisa, que abriu a programação musical da feira.

O evento retorna, após 11 anos, com diversas atrações artísticas, exposição de animais e rodeio. O portovelhense já estava com saudade de uma das mais tradicionais feiras agropecuárias do Estado. A estudante Alice Helena Ferreira, 23 anos,falou da experiência de participar da primeira vez da Expovel. “Vim com meu pai, meu irmão e minha filha para ver de perto essa retomada de forma grandiosa. A gente não podia perder essa festa que está linda”, ressaltou a estudante exibindo um belo figurino country combinando com a filha.

A Expovel é organizada pela Associação Promotora de Eventos de Rondônia – Aperon, com o apoio do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – Sejucel. O secretário, Júnior Lopes lembrou que, a festa segue até o dia 27 de agosto, no Parque dos Tanques, na Capital.

Para o governador Marcos Rocha, que fez a abertura oficial, “a retomada do evento traz muitas expectativas, pois além da movimentação econômica, fomenta também a valorização cultural com apresentações de vários shows com artistas regionais e nacionais. É o resultado da união de esforços que valorizam a cultura e a geração de oportunidades, como empregos e renda atraídos pela Expovel”, ressaltou.

O organizador da Exposição Agropecuária de Porto Velho – Expovel, Eduardo Prenzler agradeceu a contrapartida do Governo do Estado, “foi um grande investimento, por meio de emenda parlamentar conjunta da Assembléia Legislativa de Rondônia – ALE e Prefeitura de Porto Velho, que possibilitou a realização desse evento aberto ao público e com entrada gratuita em todos os shows”, destacou.

Um show de fogos marcou o início da festa agropecuária, seguindo com a apresentação dos peões participantes do rodeio profissional, que inicia nesta quinta-feira (24). A dona de casa Ruth Nunes já conhecia a tradicional Expovel, mas dessa vez veio trazer a filha de três anos, apaixonada por rodeio. “Quero que ela sinta essa emoção de perto. Vamos vir todos os dias.” A primeira noite da 12ª Expovel encerrou ao som de música sertaneja, da dupla Maiara e Maraisa.

A festa está sendo transmitida na página do Governo de Rondônia, você também pode conferir as fotos do primeiro dia na galeria, acessando o link.

PROGRAMAÇÃO

24/8

15h30 – Abertura do Pavilhão do Empreendedor;

19 h – Abertura da exposição de animais gado nelore;

Início do Rodeio;

23h – Show musical de Casa Worship (gospel).

25/8

19 h – Exposição de animais gado nelore;

Rodeio;

23h30 – Show musical de Lauana Prado e Bruno & Barreto.

26/8

19h – Exposição de animais gado nelore;

Rodeio;

23h – Show musical de João Bosco & Vinícius e Zé Felipe.

27/8

19h – Exposição de animais gado nelore;

Rodeio;

22h30 – Show musical de Guilherme e Santiago.

Fonte: Governo RO