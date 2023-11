Governo de Rondônia retoma obra do Hospital de Guajará-Mirim

O Governo de Rondônia encerrou a primeira fase dos Jogos dos Servidores, com competições envolvendo as modalidades de voleibol e futebol de campo. As competições são desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), destacando a importância de promover a integração entre os servidores por meio do esporte.

O futebol de campo foi disputado no Estádio Aluízio Ferreira com final sendo disputada na última quinta-feira (9). O título foi disputado pelas equipes da 17ª Companhia de Infantaria de Selva (CIS) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau). O confronto empatado no tempo normal por 0 a 0, culminou com a vitória da equipe da 17ª CIS nos pênaltis pelo placar de 3×2. O terceiro lugar foi entregue para a equipe da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), com a vitória por w.o diante da Secretaria Nacional de Políticas Penais.

COMPROMISSO

A primeira fase dos jogos dos servidores reflete o compromisso do Governo de Rondônia em promover a integração, a saúde e o bem-estar entre os servidores públicos. A competição esportiva não proporciona apenas momentos de lazer e descontração, mas também enfatiza a importância do trabalho em equipe e do espírito esportivo no ambiente de trabalho.

A expectativa agora se volta para a segunda fase dos jogos, que terá como palco o Ginásio Cláudio Coutinho, em Porto Velho. Entre 23/11 e 13/12, as atenções se voltarão para o Futsal e o Basquete 3×3, onde novas emoções estão prestes a se desdobrar.

O titular da Sejucel, Júnior Lopes, reforçou a importância do evento. “Agradeço a todas as equipes pelo sucesso nas competições de voleibol e futebol de campo. Agora, ansiamos pela próxima fase com Futsal e Basquete 3×3. Esses jogos promovem a integração e mostram o talento dos servidores para além do trabalho.”, destacou.

Fonte: Governo RO