Governo de São Paulo entrega reforma do Museu da Inclusão

A partir do dia 10 de dezembro, o público terá acesso ao novo Museu da Inclusão, com a exposição “Pessoa com deficiência: lutas, direitos e conquistas”. A reforma foi entregue (1º) pelo governo do estado depois de suas instalações internas passarem por restauro e modernização com troca do piso para facilitar a circulação de cadeiras de rodas, troca do piso podotátil, troca da iluminação e adequação do espaço de exposição e dos espaços de atendimento e estudos. As obras começaram em janeiro. O investimento foi de R$ 860 mil.

“Com o museu, a ideia é que, a partir dessa exposição, os visitantes possam refletir sobre a pessoa com deficiência, mudar sua visão e, principalmente, mudar sua atitude em relação a elas. Vamos ver toda a história da pessoa com deficiência nos últimos 40 anos, abrangendo sua luta no mundo e especialmente no Brasil, desde a Constituição de 1980, quando esses cidadãos participaram ativamente do movimento por uma nova Constituição. São fotografias com base na história de muitos ativistas que participaram desse movimento”, explicou a secretária dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Aracélia Costa.

O governo estadual também entregou 91 vans acessíveis para 55 municípios, no âmbito dos programas Nova Frota-SP Não Para e Cidade Acessível. Os veículos possibilitam um transporte seguro e adequado de pessoas com deficiência física que utilizam cadeira de rodas.

Investimento

“As vans adaptadas possuem nove lugares para passageiros, sendo três lugares exclusivos para cadeiras de rodas. [Os carros] são equipados com sistema de elevador para acesso da cadeira de rodas ao veículo, além de ar-condicionado, fixadores e cintos de segurança, garantindo maior mobilidade e conforto. O investimento do estado foi de R$ 32 milhões”, disse a secretária.

As entregas coincidem com o mês em que se comemora o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, em , e abrem o calendário de comemorações da data.

“Além de ser um dia festivo, importante, é um dia para todas as pessoas mudarem seu olhar, garantindo que as pessoas com deficiência tenham espaços acessíveis para exercer seu direito com dignidade”, afirmou Aracélia.