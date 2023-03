Governo desocupa escolas que abrigavam famílias em São Sebastião

As dez escolas que abrigaram as famílias que perderam as casas em São Sebastião durante as chuvas no período do carnaval foram desocupadas neste sábado (4) para que os alunos possam voltar às aulas. Os aproximadamente 1.000 desabrigados do litoral norte foram transferidos para hotéis e pousadas das regiões de Juquehy, Sahy e Boiçucanga, de acordo com informações do governo estadual de São Paulo.

Até o momento, foram confirmados 64 mortos em São Sebastião e um em Ubatuba. Já foram identificados e liberados para o sepultamento 57 (cinquenta e sete) pessoas. São 21 homens adultos, 17 mulheres adultas e 19 crianças. A Secretaria de Estado da Saúde informou que 22 adultos e seis crianças vítimas das chuvas foram atendidas, até o momento, no Hospital Regional do Litoral Norte (HRLN). Deste total, cinco permanecem internados com estado de saúde estável. Outros 18 pacientes já receberam alta hospitalar e cinco foram transferidos para outras unidades.

O tráfego nas estradas da região está liberado para veículos leves e pesados. Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), apenas o trecho do km 82 da rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), em Biritiba-Mirim, junto à ponte do Rio Sertãozinho, permanece com interdição total. No km 174 da Rio-Santos (SP-055), a via está sujeita a interrupções temporárias, de acordo com a condição a condição climática, para garantir a segurança dos motoristas e equipes que trabalham no local.

De acordo com o boletim diário do governo estadual, o Fundo Social de São Paulo está precisando de ajuda voluntária para triagem das mais de 200 toneladas de doações que foram entregues no depósito do órgão desde o último dia 20. Outras 200 toneladas já foram encaminhadas às famílias que perderam os bens materiais.

“Com volume suficiente para continuar abastecendo os municípios afetados pelos próximos meses, o trabalho agora é separar o volume restante de produtos e para isso, é fundamental o apoio de voluntários. São eles os responsáveis pela triagem de roupas femininas, masculinas, infantis e íntimas, todas organizadas separadamente. Calçados também são organizados dessa forma. Na área dos alimentos, o voluntário faz a separação dos produtos para que mais cestas básicas sejam montadas”, diz o boletim.

Para se voluntariar basta enviar um e-mail para [email protected] e responder um formulário com informações sobre disponibilidade e preferência. Apenas maiores de 18 anos podem se voluntariar. Mais informações sobre doações e como ajudar em https://www.fundosocial.sp.gov.br