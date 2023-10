Governo do Estado abre processo seletivo simplificado para recomposição do quadro de médicos veterinários

Visando a manutenção dos trabalhos de fiscalização e inspeção sanitária na produção agropecuária e na agroindústria, o Governo do Estado de Rondônia por meio da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – Idaron lançou na quinta-feira (5), processo seletivo simplificado para recomposição do quadro de médicos veterinários.

As vagas, cinco no total mais cadastro reserva, são para Porto Velho (Capital e distrito de União Bandeirantes), São Francisco do Guaporé, Nova Mamoré (distrito de Nova Dimensão) e Ariquemes.

De acordo com o edital, a contratação é temporária e visa recompor vagas remanescentes do último concurso simplificado. As inscrições devem ser realizadas pela internet no prazo de 6 a 15 deste mês. O resultado preliminar deve ser divulgado no dia 30 de outubro.

Os médicos veterinários aprovados desenvolverão atividades de inspeção e defesa sanitária animal, com a finalidade de suprir necessidades temporárias relacionadas à inspeção de produtos e subprodutos de origem animal e defesa sanitária animal, para atendimento de situações emergenciais ligadas à produção de produtos de origem animal.

O processo seletivo público simplificado terá validade de dois anos para contratação, a contar da data da homologação, estando possibilitada a prorrogação por igual período, destinado ao provimento de vagas em caráter temporário, de acordo com a Lei n. 4.619 de 22 de outubro de 2019, e conforme quadro de vagas.

Confira a íntegra do edital no link http://www.idaron.ro.gov.br/wp-content/uploads/2023/10/SEI_0042366440_Edital_1-1.pdf ou clicando aqui.

Fonte: Governo RO