Governo do Estado assina convênio para recuperar nascentes em Espigão do Oeste

Com vistas a empregar esforços em ações de recuperação de áreas degradadas e realizar a recuperação dos recursos hídricos, o Governo de Rondônia criou o Projeto Recuperar, com objetivo de realizar a regeneração das Áreas de Preservação Permanente (APPs) das nascentes. Entre os mananciais de água avaliados, inicialmente, foi contemplada a micro-bacia do rio Palmeira, no município de Espigão do Oeste, por ser utilizado para abastecimento urbano. A assinatura do Convênio entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), e a Prefeitura Municipal de Espigão do Oeste, aconteceu na sexta-feira (24).

A recuperação das nascentes é o ponto estratégico para preservar a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar da população. O Governo de Rondônia investiu o valor de R$ 2.744.150,00 (dois milhões, setecentos e quarenta e quatro mil e cento e cinquenta reais) e o Poder Executivo de Espigão do Oeste entra com a contrapartida de R$ 320.184,00 (trezentos e vinte mil e cento e oitenta e quatro reais), totalizando R$ 3.064.334,00 (três milhões, sessenta e quatro mil e trezentos e trinta e quatro reais) que serão investidos nas áreas das nascentes degradadas, totalizando 200 fontes de água. A execução do projeto será acompanhada pelo Ministério Público do Estado de Rondônia (MP/RO).

Para o governador Marcos Rocha, o trabalho desenvolvido no projeto será revertido em benefícios diretos à população, tanto da zona Urbana quanto da zona Rural do município. “Com a execução do projeto, estima-se que cerca de 80% das áreas de nascentes a serem recuperadas estarão recompostas. Esse trabalho de recuperação propiciará o aumento na rede hidrográfica da do rio Palmeira, com melhoramento na quantidade e qualidade da água disponível para essa população. O Governo tem investido em ações para o desenvolvimento do Estado”, salientou.

O secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos ressaltou que, as partes envolvidas farão reuniões com os proprietários rurais que estão na área de abrangência do projeto, visando a sensibilização e adesão às ações de recuperação e conservação da micro-bacia hidrográfica do rio Palmeira. “O fenômeno El Niño e as mudanças climáticas que têm provocado episódios climatológicos extremos estão afetando diretamente a população de alguns municípios, porém, com planejamento técnico e financeiro, o Governo do Estado responde com ações efetivas e de efeitos duradouros, como esta ação de recuperação das nascentes do rio Palmeira”, concluiu.

Fonte: Governo RO