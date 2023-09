Governo do Estado atende à indicação da Deputada Dra. Taíssa e implementa programa em parceria com o CERO e Sesau

O município de Guajará-Mirim recebeu, no dia 4 de setembro, o primeiro programa Saúde Cidadã Mobilidade, uma iniciativa da Deputada Dra. Taíssa Sousa e executada pelo do Governo do Estado, em colaboração com o Centro de Reabilitação de Rondônia (CERO) e Secretaria de Saúde do Estado (Sesau). Além disso, a cidade também está sendo beneficiada com a realização do programa Sine Itinerante e o “fecha laudo” que dá início ao diagnóstico do espectro autista.

O evento desta manhã contou com a participação de representantes do governo do estado, do CERO, Sine e Sesau, que se uniram para fornecer atendimento abrangente, abordando tanto a área da saúde quanto a promoção de oportunidades de emprego e renda.

No âmbito da saúde, o CERO distribuiu cadeiras de rodas, cadeiras de banho, andadores e muletas, além de iniciar o processo de triagem para o diagnóstico do espectro autista.

Simultaneamente, o Sine Itinerante está em ação, auxiliando os cidadãos no cadastramento para programas de geração de emprego, fornecendo assistência para a inscrição em programas como o Gov, além de oferecer apoio na criação de currículos e orientação para entrevistas de emprego, este atendimento também aconteceu no último domingo, 02.

“Distribuímos equipamentos de auxílio à locomoção, como andadores, cadeiras de rodas, cadeiras de banho e muletas. É de suma importância que a população com alguma restrição de mobilidade tenha acesso a esses equipamentos, que lhes proporcionam maior autonomia”, afirmou Pedro, representando o governo do estado, que também expressou seus parabéns à deputada Dra. Taíssa pela indicação desta ação que está beneficiando a população.

Rosinha, supervisora do Sine, encorajou a população a se inscrever em programas de capacitação e cursos online, visando ampliar suas oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. Ela também destacou a transição da carteira de trabalho física para a digital e apresentou o aplicativo “Geração Emprego e Geração Serviço” do governo do estado, que permite que empresas cadastrem vagas de emprego, bem como possibilita que trabalhadores ofereçam serviços, como costura e cabeleireiro.

A deputada expressou sua gratidão ao governador Marcos Rocha pela implementação desta ação em Guajará-Mirim e pela disponibilidade de todos os envolvidos. Ela reiterou seu compromisso em melhorar a saúde em Rondônia e agradeceu a todos que participaram desta iniciativa.

“Acreditamos que podemos transformar a saúde do estado de Rondônia. Ninguém realiza grandes feitos sozinho, por isso gostaria de agradecer ao governador Marcos Rocha, ao nosso vice-governador Sérgio Gonçalves, à minha querida Rosinha e a todos os envolvidos nesta ação que representa mais um passo em direção à melhoria da qualidade de vida das pessoas que necessitam de atendimento especializado, concluiu a deputada.

A ação ocorreu nas dependências do Colégio Militar Tiradentes e, até o final do dia, já havia beneficiado aproximadamente 300 pessoas.

Texto e foto: Alan Souza / Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO