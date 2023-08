Governo do Estado atende moradores do bairro São Sebastião I, em Porto Velho com regularização fundiária urbana

Com o objetivo de fortalecer a estrutura dos Serviços de Atendimento Especializado – SAE da Rede Municipal de Saúde de Porto Velho e o da Policlínica Oswaldo Cruz, o Governo de Rondônia por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa na segunda-feira, 7 quatro kits completos multimídia (computador, monitor, webcam, redset). Os SAEs são uma rede de unidades de saúde que prestam atendimento especializado a pessoas com HIV/Aids, hepatites virais, tuberculose e hanseníase.

Os serviços de Atendimento Especializado propiciam a criação do vínculo do paciente portador do vírus HIV/Aids e outras DSTs com uma equipe multiprofissional ao longo de sua enfermidade. São estruturas que oferecem uma ampla gama de serviços, incluindo acolhimento e orientação; acompanhamento médico, psicológico e social; medicamentos; testagem e diagnóstico, além da prevenção e controle de infecções sexualmente transmissíveis – ISTs, hepatites virais, tuberculose e hanseníase.

O diretor geral da Agevisa, Gilvander Gregório de Lima, destacou o papel estratégico da agência na saúde pública do Estado. “A Agevisa é uma engrenagem crucial dentro desse sistema que deve operar de maneira impecável e que tem se fortalecido significativamente por meio de parcerias colaborativas, as quais demonstram nosso comprometimento em oferecer um suporte abrangente e eficaz àqueles que mais precisam”, afirmou.

Também estiveram presentes no ato de entrega, a gerente técnica da Vigilância Epidemiológica, médica epidemiologista Arlete Baldez e a coordenadora estadual de IST, Aids e Hepatites Virais, Gilmarina Araújo.

No SAE de Porto Velho, o gerente Luiz Carlos Paes da Mota, que recebeu os dois kits falou da importância dos equipamentos. “Estávamos na expectativa de receber esses kits e vamos colocá-los esses equipamentos em pleno funcionamento, de maneira imediata”, disse.

Na Policlínica Oswaldo Cruz (POC), o médico infectologista, Reinaldo Monteiro, responsável pelo setor, recebeu e agradeceu ao retorno que a Agevisa oferece através das parcerias, “é essencial para atender às demandas da população mais necessitada, e isso nos impulsiona a elevar ainda mais a qualidade de nosso atendimento”, enfatizou.

Fonte: Governo RO