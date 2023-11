Governo do Estado atende pedido do deputado Alex Redano e recupera RO-460

As obras da RO 460, principal rodovia que liga o município de Buritis à BR 421, está em fase de conclusão. Após cobranças da população e do deputado estadual Alex Redano (Republicanos), que intermediou junto ao Governo de Rondônia para que a rodovia recebesse essa recuperação total, somando 60 quilômetros asfaltados, sendo 54 km no perímetro rural e outros 6 km no perímetro urbano. Há mais de dez anos essa é a principal via de escoamento da produção daquela região.

De acordo com Alex Redano, os moradores de Buritis passaram por grandes dificuldades naquela rodovia, devido aos inúmeros buracos e o estreitamento da pista ao longo dos anos. “Alunos que cursam faculdades em Ariquemes passavam dificuldades e muitas vezes até ficavam na estrada, devido a centenas de buracos, chegando a perder aulas e até provas, mas levei essa problemática ao governador, coronel Marcos Rocha (União Brasil), que atendeu prontamente nosso pedido”, destacou o parlamentar.

O deputado Alex Redano agradeceu ao empenho do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), sob o comando do coronel Eder André Fernandes, para garantir que a rodovia seja entregue a população o mais breve possível. “Essa estrada é de fundamental importância para os moradores de Buritis além dos distritos de Rio Pardo, Jacinópolis e toda a zona rural pertencente a Buritis. Sempre cobrei melhorias nessa rodovia, recebemos diversas reclamações por parte dos estudantes que tinham dificuldade em chegar em Ariquemes, pelos moradores e ainda pelos condutores de ambulância que encaram o trecho transportando pacientes para salvar vidas”, agradeceu.

Texto: Mateus Andrade / Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO