Governo do Estado atua em parceria com a prefeitura para ampliar ações de cidadania nos distritos de Porto Velho

Os moradores dos distritos de Calama e Nazaré, no Baixo Madeira, região pertencente a Porto Velho, serão contemplados nesta semana com ações do programa estadual Rondônia Cidadã, executado pela Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas e parceiros. O atendimento acontecerá na quarta-feira (15) e segue até a sexta-feira (17), durante a execução do projeto Tenda da Família Cidadã, da prefeitura da Capital, que nesta edição terá a parceria do Governo do Estado, com vistas a facilitar o acesso dessas comunidades aos serviços essenciais do programa estadual, como emissão da 1ª e 2ª vias do RG, solicitação das Certidões de Nascimento e Casamento, 2ª via de CPF e Carteira de Trabalho Digital.

O projeto, coordenado pela Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – Semasf, iniciará o atendimento na quarta-feira pelo distrito de Calama, das 8h às 15h, no galpão da Igreja Católica São João Batista, onde serão disponibilizados também, cadastro no CadÚnico e emissão das Carteiras do Autista e do Idoso; atendimentos psicossocial, odontológico, assessoria jurídica, Conselho Tutelar IV, entrega de mudas de plantas frutíferas, entrega de ração, educação ambiental, vacinação, autoteste de HIV, teste rápido convencional, teste de glicemia, aferição da pressão arterial, auriculoterapia (técnica derivada da acupuntura) e exame preventivo.

Na sexta-feira será a vez dos moradores do distrito de Nazaré com os atendimentos programados das 8h às 15h, em frente ao restaurante Tempero do Madeira. Apenas a vacinação e o atendimento odontológico não serão realizados na localidade.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, faz-se necessário estas ações no sentido do amparo, “nossa proposta é trabalhar com todas as prefeituras do Estado para podermos ampliar as ações de cidadania a toda população de Rondônia, de forma rápida e simples, com atenção especial às pessoas em situação vulnerável, garantindo assim, o cumprimento dos direitos fundamentais e sociais de todos”, salientou.

A secretária da Seas, Luana Rocha endossou a fala do secretário municipal Claudi Rocha, reforçando que “a proposta da parceria é assegurar a intersetorialidade e a integração das políticas públicas com a oferta de serviços essenciais, que na maioria das vezes são ofertados apenas na sede do município, como é o caso dos distritos, que não contam com a estrutura de uma cidade”.

Os órgãos parceiros do Rondônia Cidadã que vão atender nos distritos da Capital são: o Instituto de Identificação Civil e Criminal – IICC, com a emissão de RG; a Superintendência Estadual de Gestão de Gastos Públicos Administrativos – Sugesp, com a emissão da Certidão de Nascimento/Casamento; e o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, com a Carteira de Trabalho Digital, abertura da conta gov.br, entre outras atividades.

No último final de semana, a equipe do programa estadual atendeu os moradores de Rolim de Moura com inúmeros serviços, inclusive atividades de lazer voltadas às crianças; enquanto que nos dias 25 e 26 será a vez dos mais de 47 mil moradores de Guajará-Mirim e região serem beneficiados.

