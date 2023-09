Governo do Estado conclui recuperação de 28 quilômetros da RO-466 no distrito de Bom Jesus, em Jaru

A 12ª Residência Regional do Departamento de Estradas de Rodagem em Transportes – DER finalizou nesta semana, a recuperação da RO-466, conhecida como Linha 610, no trecho que interliga a BR-364 até o distrito de Bom Jesus, pertencente ao município de Jaru.

De acordo com o residente regional do DER, João Paulo Ribeiro, foram executados os serviços de reconformação de plataforma (patrolamento) e recomposição de revestimento primário (encascalhamento) nos pontos necessários. “Para uma melhor fixação de material ao longo do trecho de 28 quilômetros da rodovia, foi utilizado rolo compactador, dando mais vida útil para a estrada, agora que se aproxima do período das chuvas”, explicou.

Para o governador Marcos Rocha, a missão do DER é proporcionar vias trafegáveis durante os 365 dias do ano. “Nossos servidores estão prontos para atuar nas frentes de serviços em todas as rodovias estaduais, com e sem pavimentação. As ações não param e o DER tem desenvolvido um trabalho fundamental para o escoamento da produção agrícola, maior segurança para as pessoas em deslocamento e auxiliando no desenvolvimento de Rondônia”, destacou.

O diretor-geral do DER, Eder Fernandes enfatizou que, todos os serviços executados seguem o planejamento técnico estabelecido pelo Plano Anual de Trabalho. Fernandes detalhou que, “Jaru é um município muito importante na agropecuária, com destaque à produção leiteira, importante para a economia de Rondônia. Movimenta toda uma cadeia de valores que vai desde o campo até os supermercados. Trazer melhores condições de tráfego à população é uma prioridade do Governo Estadual, isso impacta em todas as áreas e na vida dos moradores da região”, enfatizou.

O Departamento de Estradas de Rodagem e Transporte possui 16 residência regionais e seis usinas de asfalto, que são responsáveis pela recuperação, manutenção e melhoria infraestrutural em cerca de 6 mil quilômetros de rodovias, com e sem pavimentação, em todos os 52 municípios de Rondônia.

Fonte: Governo RO