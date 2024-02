Governo do Estado deflagra operação em combate ao crime organizado na Capital

Com o objetivo de combater o crime organizado, através do cumprimento de buscas e apreensões em três unidades prisionais e demais localidades, o Governo do Estado, realizou a “Operação Audácia”, na quarta-feira (7), em Porto Velho.

A ação é de iniciativa da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), e Ministério Público do Estado de Rondônia (MP/RO). As buscas nas unidades prisionais foram executadas no Centro de Detenção Provisória da Capital, na Penitenciária Estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso e Penitenciária Estadual Milton Soares de Carvalho, onde foram localizados e apreendidos dois aparelhos celulares, que serão utilizados nas investigações e coleta de informações para desarticular organizações criminosas.

Com a integração do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), Gerência Especializada em Operações Penais (Geop), coordenando o Grupo de Ações Penitenciárias Especiais (Gape), Polícia Penal, Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e Polícia Civil do Estado de Rondônia (PC), foram realizados 26 mandados de busca e apreensão.

O secretário da Sejus, Marcus Rito ressaltou que, as operações são mais uma estratégia do Governo para acompanhar o avanço da segurança no Estado. “Foram destinados recursos para todas as forças policiais, investimento em material bélico, frota, capacitação, tecnologia, e as estratégias de atuação também estão sendo aprimoradas, onde há a junção das forças de segurança para estudo, planejamento e execução das operações,” concluiu.

