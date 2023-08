Governo do Estado em parceria com Tribunal de Justiça e Acuda realizam audições para retorno do Projeto Teatral Bizarrus

Uma base de acolhimento às pessoas encontradas em situação de vulnerabilidade no Parque Estadual Guajará-Mirim está montada e faz parte das ações da Operação Mapinguari, que por meio de esforços interagências, com presença maciça do Poder Executivo, tem apoiado os oficiais de justiça na desocupação da região do Parque Estadual, em obediência à decisão do Poder Judiciário.

O setor de acolhimento da operação possui toda uma estrutura montada na entrada do Parque Estadual. Uma equipe formada por Conselho Tutelar e assistência social do município de Nova Mamoré e Estado, além do Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e Polícia Militar de Rondônia, tem trabalhado em conjunto para realizar triagem e acompanhamento das pessoas retiradas de dentro do Parque. Segundo o comandante da operação, não houve até o momento atendimentos no setor de acolhimento, por conta da saída voluntária das famílias que estavam no local.

“Temos vários órgãos públicos aqui na base de acolhimento, objetivando dar todo o suporte para as pessoas retiradas do Parque Estadual. Várias roupas, brinquedos e calçados estão disponíveis para doação, e até o momento, não tivemos nenhum atendimento, considerando a saída voluntária dos locais onde as equipes de desocupação estão presentes”, disse o tenente-coronel Adenilson Silva.

A base de acolhimento está pronta para conceder todo suporte logístico para amparo das famílias, alvos da desocupação. Cestas básicas, kits de higiene, inclusive brinquedos e roupas, foram juntadas para todos os que fossem encontrados na região de litígio. Uma estrutura no município de Guajará-Mirim também está em condições de recepcionar provisoriamente as famílias localizadas no interior do Parque.

O secretário Municipal de Assistência Social e Cidadania do Município de Nova Mamoré, Jorge Oliveira afirmou que, “nossa função é dar apoio e acolhimento às famílias que estejam na área desocupada. Em função dessa situação, temos uma estrutura para acolher essas pessoas, com alimentos para distribuição e abrigo temporário. Uma triagem está sendo feita para realizar eventuais levantamentos de garantias e direitos”.

