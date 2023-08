Governo do Estado entrega carros macas para o Pronto Socorro João Paulo ll

O Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran Rondônia está participando da 12ª Expovel, evento realizado pelo Governo de Rondônia, no Parque dos Tanques, em Porto Velho, entre os dias 23 e 27 de agosto. O espaço está em anexo ao pavilhão da Assembleia Legislativa de Rondônia – ALE/RO, próximo ao pavilhão do Empreendedor. Com uma abordagem que combina orientações sobre segurança no trânsito, atividades educativas e divertidas, jogos e sorteios de brindes, além de organização no tráfego ao redor do evento e testes de alcoolemia, o Detran se empenha em conscientizar e oferecer uma experiência positiva e segura aos visitantes.

De acordo com diretor da Escola Pública de Trânsito – EPT, Renato Ramalho,”as ações educativas do Detran na Expovel buscam não apenas informar, mas também engajar o público de forma lúdica e interativa. Nossa intenção é criar uma consciência coletiva sobre a importância da segurança no trânsito, tornando nossas estradas mais seguras para todos”, frisou.

O espaço do Detran na Expovel tem sido um sucesso entre as crianças. Elas têm se divertido com atividades educativas, como desenhos e pinturas, além de participarem de um jogo de roleta educativa. Nesse jogo, acertar o significado das placas resulta em brindes aos participantes. Além disso, quem se envolve nas atividades concorre ao sorteio de uma bicicleta, que acontece todos os dias às 22h30.

O diretor Técnico de Fiscalização e Ações de Trânsito – Dtfat, Brenno Dionizio destacou o impacto positivo da atuação da Autarquia no evento. “Nossa equipe trabalha para garantir um tráfego bem organizado e seguro nas proximidades do evento, oferecendo orientações essenciais para condutores e pedestres. Além disso, a presença da nossa tenda de testes de alcoolemia reforça nosso compromisso em prevenir a condução sob influência de álcool, contribuindo para a segurança geral no trânsito.”

O diretor-geral do Detran/RO, Léo Moraes ressaltou que, o espaço da Autarquia na Expovel não apenas educa, mas também se aproxima da população de forma relevante, e enfatizou que, “ao educar sobre segurança no trânsito e oferecer entretenimento educativo, estamos desempenhando nosso papel de maneira abrangente. Além disso, garantir a organização do fluxo de veículos demonstra nosso comprometimento com a segurança e fluidez do tráfego.”

O governador Marcos Rocha parabenizou o Detran pelo trabalho executado na 12ª Expovel, destacando o resultado que as ações educativas e de organização de tráfego têm na comunidade, contribuindo diretamente na redução de sinistros de trânsito.

A equipe do Detran/RO reafirmou seu compromisso em promover a segurança no trânsito e a conscientização pública, estando sempre presente em eventos que proporcionam interação, educação e diversão. A participação ativa na 12ª Expovel é mais um exemplo do trabalho contínuo e dedicado do Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia, em tornar as vias de Rondônia mais seguras para todos.

