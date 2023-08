Governo do Estado entrega de equipamentos para Banda de Música da Polícia Militar

O Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, por meio da 7ª Residência Regional no município de Alvorada do Oeste, está executando a recuperação e melhoria de um trecho de 38 quilômetros da RO-267, que interliga à BR-429.

De acordo com o residente regional, Carlos Leandro, o trabalho consiste no encascalhamento de pontos degradados com material calcário. “Dando sequência ao Plano Anual de Trabalho, nossas equipes estão fazendo a melhoria das vias sob responsabilidade do Governo do Estado, visando uma melhor trafegabilidade de veículos e cargas”, explicou.

Dentre outros serviços técnicos, as residências regularmente executam a reconformação de plataforma (patrolamento), limpeza lateral, aberturas de saídas d’água para drenagem pluvial, alteamento de pontos específicos e/ou rebaixamento de morros, além de sinalização das rodovias.

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA

A Residência Regional do DER de Alvorada do Oeste fica em um ponto estratégico no Estado, fazendo a conexão entre as regiões da Zona da Mata; Região Central; e Vale do Guaporé. Para o governador Marcos Rocha, os serviços executados anualmente na recuperação, manutenção e melhoria das vias estaduais são determinantes na garantia de vias mais seguras e transitáveis para todos os cidadãos de Rondônia. “O Governo do Estado tem atuado firme no trabalho que visa oferecer qualidade e segurança nas estradas, beneficiando tanto os moradores das regiões próximas quanto os usuários que utilizam as rodovias”, afirmou.

A 7ª Residência Regional do DER executa a recuperação, manutenção e melhoria de sete rodovias primárias, totalizando 240 quilômetros de vias sem pavimentação asfáltica em seis municípios. O diretor-geral do DER, Eder André Fernandes. explicou que, todas as residências regionais e usinas de asfalto do DER executam anualmente o trabalho de recuperação infraestrutural em cerca de 4500 quilômetros de rodovias primárias, além de cerca de 1500 quilômetros de vias pavimentadas em todos os 52 municípios de Rondônia.

