Governo do Estado entrega ponte de concreto em São Miguel do Guaporé

Com uma extensão de 30 metros e 9 metros de largura, o Governo do Estado de Rondônia inaugurou e entregou à população, nesta quinta-feira (23), uma ponte de concreto armado sobre o rio São Joaquim na Linha 78, no município de São Miguel do Guaporé, em parceria com a Prefeitura. A obra, licitada e fiscalizada pelo corpo de engenharia do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), representou um investimento superior a R$ 4 milhões, somados aos R$ 178.672,88 (cento e setenta e oito mil, seiscentos e setenta e dois reais e oitenta e oito centavos) do município.

A parceria entre o Governo do Estado, por meio do DER, e a Prefeitura de São Miguel do Guaporé visa melhorar o tráfego para os agropecuaristas da região, uma vez que a economia do município depende, prioritariamente, da produção agrícola e pecuária. Diversas famílias são beneficiadas com a nova ponte de concreto no rio São Joaquim, fortalecendo o escoamento da produção agrícola. A nova ponte substitui uma antiga de madeira que vinha apresentando problemas devido ao intenso desgaste.

Para a moradora da Linha 78, a agricultora Andressa Camilo, a nova ponte traz tranquilidade e segurança para quem utiliza a estrada no dia a dia. “A ponte antiga de madeira vivia causando transtornos. Agora a nova ponte garante o escoamento da produção, uma trafegabilidade segura, e sem risco de acidentes. Até o tempo de viagem diminuiu”, ressaltou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a construção da ponte no rio São Joaquim reforça as ações do Poder Executivo em garantir melhores condições de tráfego, refletindo positivamente no escoamento da produção. Só esse ano já foram entregues nove pontes, na RO-257, nos rios Azul, Vermelho, Onça e Anta; RO-370, nos rios Cabreuva e Omere e na RO-133 no rio Belém e uma em Nova Dimensão, no rio Azul”, ressaltou.

O diretor-geral do DER, Eder Fernandes enfatizou que, as 15 residências regionais e as seis usinas de asfalto estão intensificando os trabalhos nos mais de 4.500 quilômetros de rodovias primárias e nos mais de 1.500 quilômetros de rodovias já pavimentadas. “Possuímos uma extensa malha viária e, para conseguirmos atender todas as demandas, contamos com servidores que trabalham para melhorar o tráfego e assegurar o progresso do Estado”, finalizou.

Fonte: Governo RO